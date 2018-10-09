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شاهدوا صالة سينما باسم “دريد لحام” في مصر.. وتحطم درع التكريم



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بالتوازي مع فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، قامت مجموعة فندق "ويسترن" بتكريم كل من الفنانين دريد لحام وفاروق الفيشاوي، وأطلقت اسم الفنان دريد لحام على إحدى صالات السينما في الفندق ، كما أطلقت اسم الفنان الفيشاوي على الثانية.

وافتتحت الصالة عروضها بفيلم "دمشق- حلب"، من بطولة الممثل دريد لحام، سلمى المصري، صباح جزائري، وكندة حنا، وهو من إخراج باسل الخطيب.



وكان الفيلم عرض في مهرجان الإسكندرية لسينما دول البحر الأبيض المتوسط، الذي افتتح في 3 من تشرين الأول، ويستمر حتى 8 من الشهر نفسه.


وتم تكريم مجموعة من الممثلين السوريين في المهرجان بالإضافة إلى أبطال فيلم "دمشق- حلب"، مثل عباس النوري، ونادين خوري.

وتعتبر هذه التجربة السينمائية الأولى لدريد لحام بعد غياب دام تسع سنوات منذ عام 2009، عندما قدم فيلم "سيلينا" مع الفنانة اللبنانية ميريام فارس.





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