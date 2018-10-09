شاهدوا, صالة, سينما, باسم, “دريد, لحام”, في, مصر.., وتحطم, درع, التكريم,

وافتتحت الصالة عروضها بفيلم "دمشق- حلب"، من بطولة الممثل دريد لحام، سلمى المصري، صباح جزائري، وكندة حنا، وهو من إخراج باسل الخطيب.
وكان الفيلم عرض في مهرجان الإسكندرية لسينما دول البحر الأبيض المتوسط، الذي افتتح في 3 من تشرين الأول، ويستمر حتى 8 من الشهر نفسه.
وتم تكريم مجموعة من الممثلين السوريين في المهرجان بالإضافة إلى أبطال فيلم "دمشق- حلب"، مثل عباس النوري، ونادين خوري.
وتعتبر هذه التجربة السينمائية الأولى لدريد لحام بعد غياب دام تسع سنوات منذ عام 2009، عندما قدم فيلم "سيلينا" مع الفنانة اللبنانية ميريام فارس.