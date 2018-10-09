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زلفة: مصرع عامل (40 عاماً) اثر سقوطه في ورشة بناء



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لقي شاب يبلغ من العمر (40 عاماً) من قريى زلفة مساء اليوم الثلاثاء مصرعه أثر سقوطه

عن ارتفاع شاهق خلال عمله في إحدى ورشات البناء خارج القرية

 

 

زلفة: مصرع عامل (40 عاماً) اثر سقوطه في ورشة بناء




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