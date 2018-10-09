كفرقرع:, إبعاد, 9, مشتبهين, بإطلاق, نار, وحرق, سيارات, عن, المنزل,

خلال الحملة التي تشنها الشرطة في الآونة الاخيرة اثر حوادث اطلاق النار وحرق السيارات التي تسببت باضرار مادية واصابة عدد من اهالي كفرقرع قامت الشرطة بإبعاد المشتبهين عن البلدة.

وفي بيان الناطق بلسان الشرطة اليوم الثلاثاء جاء فيه أنه وفي نهاية الأسبوع الماضي، قامت الشرطة بتفتيش منازل المشتبهين، حيث عثرت على أسلحة وتمت مصادرتها