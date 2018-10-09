تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-20 06:21:14 الخارجية الأردنية: حل مسألة تأشيرات الدخول إلى السعودية لحملة الجوازات الأردنية المؤقتة |  2018-12-20 06:18:14 الطقس: منخفض جوي وأمطار شديدة |  2018-12-19 23:42:17 مدرسة الزرازير الرسمية تستقبل مديرة لواء الشمال في وزارة التربية والتعليم |  2018-12-19 23:39:26 الأمم المتحدة تدعو لبنان واسرائيل إلى تجنب التصعيد |  2018-12-19 22:32:20 مصرع سيدة في حادث طرق قرب مطار اللد |  2018-12-19 21:50:02 ثلاثية بيل تقود ريال مدريد لنهائي مونديال الأندية |  2018-12-19 20:41:07 القدس:القبض على 31 مشتبه بإرتكاب مخالفات جنائية وأمنية |  2018-12-19 20:00:46 الرينة تحتفل باضاءة شجرة الميلاد بمشاركة واسعة |  2018-12-19 20:38:04 اللد:تظاهرة امام مركز الشرطة ضد العنف والجريمة |  2018-12-19 20:34:50 أسلوب مبتكر لتفادي الإصابة بأمراض القلب |  2018-12-19 20:06:29 النائب عيساوي فريج يرد على حسون: اقتراح قانون القومية مخجل ولا يشرف اخواننا الدروز |  2018-12-19 16:53:55 مؤشر جديد على اقتراب لاعب فالنسيا من برشلونة |  2018-12-19 16:51:23 طرق جذابة للحفاظ على الصحة |  2018-12-19 16:49:19 أحلام مستغانمي واصلت توقع كتابها من غرفة الإنعاش |  2018-12-19 17:10:48 أمريكا تستعد لسحب كامل قواتها من سوريا |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

طاقم أطباء من بينهم البروفيسور مغير خمايسي يكشتفون علاقة بين حوادث الغرق والاصابة بالفشل الكلوي الحاد



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



توصل فريق بحث طبي من مستشفى رمبام في حيفا , من ضمنه البروفيسور مغير خمايسي من كفركنا , لوجود علاقة بين الغرق في مياه البحر والفشل الكلوي عن طريق بحث طبي هو الأكبر والاول من نوعه في البلاد.



واشارت نتائج البحث الى ان الناجين من الغرق في البحر قد يصابون بالفشل الكلوي الحاد , وإحدى الفرضيات هي أن (מנגנון הסטרס ) آلية الضغط التي يستخدمها الرجل الذي يتعرض للغرق خلال محاربته من أجل ان يعيش , تؤدي إلى انخفاض ضغط الأكسجين في الدم وبالتالي يكون اكثر عرضة للاصابة بالفشل الكلوي .


الحديث يدور عن أكبر بحث من نوعه الذي أجري على الإطلاق ، والذي شمل 95 مريضا تم نقلهم إلى المستشفى خلال السنوات 2000-2017 بعد الغرق في البحر الأبيض المتوسط. وقد نشرت هذه الدراسة مؤخرا في مجلة كيدني انترناشونال ريبورتس.


وحاليا يعمل فريق البحث على إجراء دراسات متابعة لمواصلة دراسة النتائج على مستوى المختبر ، وكذلك محاولات التدخل والوقاية من المرضى في المستقبل.

(في الصورة - البروفيسور مغير خمايسي وطاقم فريق البحث - تصوير : פיוטר פליטר)




كلمات متعلقة

طاقم, أطباء, من, بينهم, البروفيسور, مغير, خمايسي, يكشتفون, علاقة, بين, حوادث, الغرق, والاصابة, بالفشل, الكلوي, الحاد,

تابعونــا

الطقس: منخفض جوي وأمطار شديدة الطقس: منخفض جوي وأمطار شديدة 2018-12-20 | 06:18:14

أكدت دائرة الأرصاد الجوية ، أن البلاد ستتأثر اليوم الخميس بمنخفض جوي مصحوب بكتلة...

مدرسة الزرازير الرسمية تستقبل مديرة لواء الشمال في وزارة التربية والتعليم مدرسة الزرازير الرسمية تستقبل مديرة لواء الشمال في وزارة التربية والتعليم 2018-12-19 | 23:42:17

استقبلت مدرسة الزرازير الابتدائية المركزية بادارة الشيخ سالم عيادات مديرة لواء...

مصرع سيدة في حادث طرق قرب مطار اللد مصرع سيدة في حادث طرق قرب مطار اللد 2018-12-19 | 22:32:20

لقيت سيدة تبلغ من العمر 51 عاماً مصرعها في حادث طرق مروع على شارع 4613 قرب مطار اللد...

القدس:القبض على 31 مشتبه بإرتكاب مخالفات جنائية وأمنية القدس:القبض على 31 مشتبه بإرتكاب مخالفات جنائية وأمنية 2018-12-19 | 20:41:07

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:نشاط 700 في شرقي...

الرينة تحتفل باضاءة شجرة الميلاد بمشاركة واسعة الرينة تحتفل باضاءة شجرة الميلاد بمشاركة واسعة 2018-12-19 | 20:00:46

احتفلت قرية الرينة مساء اليوم الاربعاء باضاءة شجرة عيد الميلاد المجيد وذلك في...

اللد:تظاهرة امام مركز الشرطة ضد العنف والجريمة اللد:تظاهرة امام مركز الشرطة ضد العنف والجريمة 2018-12-19 | 20:38:04

تظاهر العشرات من سكان مدينة اللد مساء اليوم الاربعاء أمام مركز الشرطة في المدينة...

النائب عيساوي فريج يرد على حسون: اقتراح قانون القومية مخجل ولا يشرف اخواننا الدروز النائب عيساوي فريج يرد على حسون: اقتراح قانون القومية مخجل ولا يشرف اخواننا الدروز 2018-12-19 | 20:06:29

رد عضو الكنيست عيساوي فريج على تهجم النائب اكرم حسون ضد كل من صوت ضد اقتراح قانون...

رئيس مجلس عارة عرعرة المحامي مضر يونس رئيسأ للجنة القطرية بالتزكية رئيس مجلس عارة عرعرة المحامي مضر يونس رئيسأ للجنة القطرية بالتزكية 2018-12-19 | 16:42:07

اجتمعت لجنة الانتخابات الداخلية للجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية في...

حظر نشر بقضية جريمة قتل حذيفة حريري من جلجولية حظر نشر بقضية جريمة قتل حذيفة حريري من جلجولية 2018-12-19 | 15:00:02

أصدرت محكمة الصلح في عكا اليوم الاربعاء أمر حظر نشر في قضية شبهات جريمة القتل التي...

الأرصاد تتوقع - أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف غدا الخميس الأرصاد تتوقع - أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف غدا الخميس 2018-12-19 | 13:58:24

يوم غد الخميس يطرأ انخفاض على درجات الحرارة، بحيث تصبح دون معدلاتها لمثل هذا...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids مفرق طرعان حادث طرق طاقم الشفاء 4 اصابات عايد جميل عويسات باقة الغربية وفاة وعكة صحية المت به خلال قيادته سيارة ميرفت ابو جليل علامات عنف قتل شبهات جريمة شفاعمرو العثور جثة سرقة طعن اصابتان متوسطتان حادث طرق سيارة ام الفحم ميعامي التفافي مدينة عاصفة ثلجية امطار رياح استعدادات مكثفة البلاد القدس شوارع محمد زريقي تشييع جثمان مثواه الاخير كفر كنا مقتل دهس حادث شاب تدنيس تكسير صلبان مقبرة دير بيت جمال القدس قرب بيت شيمش محل بيع مواد بناء دون اصابات منطقة موريا حيفا اطفاء اخماد الشرطة التحقيقرفع شعارات مظاهرة احتجاجا على سياسة الهدم البيوت العربية مكتب رئيس الحكومة القدسنعيم جربان جسر الزرقاء مصرع وفاة الشاب اطلاق نار مستشفى العليا الاتحاد العام لكرة القدم تخفيض عقوبة استضافة مكابي تل ابيب في ستاد الدوحة مباراة عصابة نصب احتيال عرعرة المثلث اكثر من مليون شيكل اعتقال بنوك زبائن بثمباشر تشيلسي مانشسترسيتيمانشستر سيتي بث مباشر يوتويب مانشستر سيتي الانجليزي كرة القدممشاهدة اون لاين تشلسي أمطار غزيرة الناصرة شوارع حالة الطقس الارصاد المنطقة اصابتان خطيرتان حادث طرق مروع شاحنة سيارة قرب حيفا الشرطة اسعاف
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com