لم يتغير الكثير أمام مانشستر سيتي.. مباراة أخرى يعجز خلالها محمد صلاح عن إحراز الأهداف لليفربول، وسيل تعليقات فورية في إنجلترا عن النجم الذي كان في الموسم الماضي، وماذا يحدث للملك المصري هذا الموسم؟

أمام سيتي، في "أنفيلد"، كان صلاح المهاجم الأفضل للريدز وفق ما أكد بارني روناي بصحيفة "الغارديان"، لكن حالة "مو" الغريبة كانت أكثر إثارة للاهتمام كالمعتاد.شارك صلاح بقوة بكامل المباراة، وتواجد بشكل أو بآخر في جميع هجمات أصحاب الأرض الخطيرة، وقد أهدر أبرز فرص ليفربول خلالها لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.تعليقات "الغارديان"، التي تابعت حتى طريقة أداء النجم المصري لتدريباته قبل اللقاء، تنفي بشكل قاطع أي تهمة استرخاء أو عدم تركيز عن صلاح، وتؤكد رغبته في استعادة تألق الموسم الماضي، حين أحرز 44 هدفا، ونال جائزتي أفضل لاعب وهداف البريميرليغ.ويؤكد كاتب الصحيفة أن صلاح يقدم كل ما يستطيع، لدرجة أنه يحول ما يراه البعض مستحيلا إلى أداء سهل ممتنع، لكن روناي، يلخص الحالة دون أن يفسرها، قائلا إن الجناح المصري يبدو هذا الموسم مثل "سيارة سوبر بلا عجلة قيادة" بنص تعبيره، في وصف يعني أن صلاح يفتقد التوجيه، وهو ما قد يبدو أمرا مستغربا لكثيرين.فصلاح، 26 عاما، بات يمتلك من الخبرة والاحترافية ما يؤهله لمواجهة أي مشكلات بالملعب أو خارجه، وهو يحظي في ليفربول بمدير فني مخضرم مثل يورغن كلوب، اشتهر بقدرته على التعامل مع اللاعبين، وقد خرج مرارا في الفترة الأخيرة بتصريحات تؤكد أن صلاح لا يواجه أي مشكلة فنية، مطالبا إياه بالاسترخاء حتى تأتي الأهداف مثل الموسم الماضي.لكن التفسير الأكثر منطقيا ربما جاء من نجم كروي مخضرم، هو مارتن كيوين، نجم دفاع أرسنال ومنتخب إنجلترا السابق.كيوين، الذي خاض مسيرة حافلة، تحدث بنفسية لاعب متمرس، مؤكدا أن صلاح ليس هو صلاح منذ مايو الماضي، وهو تاريخ إصابته الشهيرة بالكتف في نهائي دوري أبطال أوروبا.الإصابة التي أبعدت صلاح لأسابيع قبل عودة بآخر لحظة للمشاركة مع المنتخب المصري في المونديال، تبدو من وجهة نظر كيوين، العلامة الفارقة وراء ما يحدث لصلاح هذا الموسم.نجم أرسنال تساءل في عموده بصحيفة "ديلي ميل": "هل صلاح هو صلاح منذ أصيب بخلع في كتفه من قبل سيرخيو راموس (في نهائي كيبف)؟".. قبل أن يجيب بنفسه عن سؤاله: " منذ ذلك الوقت يبدو وكأن صلاح "يلعب داخل نفسه".ويوضح الأمر قائلا: "إنه يبدو مترددا بشكل خاص في استخدام جسده لحماية الكرة"."هل يساور صلاح القلق بشأن إصابة أخرى؟" ما يؤدي إلى تراجع مستواه بشكل لافت، نظرية "إنسانية جدا" قد تشرح أسباب تراجع صلاح الدراماتيكي هذا الموسم، حتى الآن، إلا أنها لا تجيب عن تساؤل كثيرين بشأن ماذا تحمله الأيام المقبلة للنجم المصري المثير للجدل في إنجلترا.. والعالم.