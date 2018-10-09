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بعد نشر الدليل.. رونالدو قد يواجه الترحيل أو العودة لبلده



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قال خبير قانوني إن السلطات الأميركية بإمكانها إصدار مذكرة اعتقال أوروبية لتسليمها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي يواجه تهمة اغتصاب فتاة في لاس فيغاس عام 2009.



وحسب ما نقلت صحيفة "الميرور" البريطانية، فإن الخبير القانوني يقول إن سلطات أميركا قد تصدر مذكرة اعتقال بحق رونالدو، مشيرا إلى أن الطريقة الوحيدة التي يمكن للنجم البرتغالي أن يسلكها لتجنب الاعتقال هي العودة إلى وطنه، البرتغال.


وذكر المحامي الإسباني البارز، إيميليو كورتيس "لا يمكن اعتماد مذكرة اعتقال للمشتبه فيهم الذين يعيشون في بلدهم".


وتابع "القواعد في أوروبا والولايات المتحدة مختلفة.. ولدى السلطات الأميركية إمكانية طلب تسليم رونالدو ما لم يكن في البرتغال".


وفي آخر تطورات القضية، نشرت مجلة "دير شبيغل" الألمانية، الاثنين، دليلا على حدوث الاغتصاب وهو تفاصيل التسوية التي وقع عليها الطرفان (رونالدو والضحية المزعومة) عام 2010، لمعالجة الأمر بشكل ودي بعيدا عن ساحات المحاكم، قبل أن تقرر الشابة مايورغا (34 عاما) اللجوء إلى القضاء بعد 9 سنوات من الواقعة.



 وتتهم مايورغا لاعب يوفنتوس الإيطالي حاليا، باغتصابها بغرفة فندق في لاس فيغاس عام 2009، فيما ينفي صاحب الـ33 عاما هذا الادعاء.




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