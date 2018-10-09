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انتظام الدراسة في ثانوية جلجولية واستقبال الطلاب بالورود



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق





بعد الاضراب الذي دام اسبوعا في دار التربية والعلوم - ثانوية جلجولية بأعقاب الشجار الذي نشب بين مجموعة طلاب وتسبب بإصابة 6 طلاب بجراح , فتحت المدرسة ابوابها اليوم الثلاثاء لانتظام الدراسة بعد عقد راية الصلح بين الطلاب الذي اقيم مساء الأحد بمبادرة من اللجنة الشعبية في جلجولية والمجلس المحلي والحراك الشعبي وكافة الأطر الفاعلة في القرية .

 وكان في استقبال الطلاب صباح اليوم أعصاء لجنة الصلح ورئيس المجلس المحلي فائق عودة والشيخ جابر جابر ولجنة أولياء الأمور ووجهاء من عائلات جلجولية حيث تم استقبال الطلاب بالورود بأجواء إحتفالية .

وأعرب الحضور عن ارتياحهم بعد عودة الأمور الى طبيعتها في المدرسة وحل الاشكال بين الطلاب المتخاصمين ودعوا الطلاب الى التحلي بالصبر والتسامح والروح الأخوية.




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