ابتسام, تسكت, تحتفل, بعيد, ميلادها, مع, جمهورها.., صور,

احتفلت الفنانة المغربية ابتسام تسكت بعيد ميلادها للمرة الثانية، ولكن هذه المرة مع جمهورها.

جمهور الفنانة المغربية أقاموا لها حفل عيد ميلاد مميز في إحدى القاعات، وزينوا المكان بالبالونات الملونة، ودخلت ابتسام المكان على نغمات الموسيقى.الفنانة المغربية أطلت في الحفل بفستان أحمر طويل من أحد الجانبين وقصير من الجانب الآخر، وتزينت بمكياج قوي، وأسدلت شعرها في تسريحة مميزة.ابتسام نشرت مجموعة صور من الاحتفال، على حسابها على “انستجرام”، وعلقت عليها بقولها: “شكرا جزيلا على حبكم وإخلاصكم محظوظة بيكم الله يخليكم لي حبايبي وعائلتي الثانية هي أنتم جمهوري الحبيب”.وأضافت: “كذالك شكر كبير للصحافة لبات دعوتكم وساهمت فأنكم تفرحوني .. ، شكرا مرة أخرى على هذة المفاجأة المفرحة وعلى تشجيعكم الدائم أحبكم”.وكانت ابتسام تسكت قد احتفل بعيد ميلادها من قبل مع عائلتها، وقد أطلت في الحفل بفستان بنفسجي منفوش، وتزينت بمكياج قوي، وتركت شعرها منسدلا في تسريحة بسيطة، ووضعت تاج على رأسها، في إطلالة أظهرتها كالسندريلا.ابتسام شاركت جمهورها بمجموعة صور من الحفل، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، والتي ظهرت فيها مع عدد من عائلتها الذين شاركوها الاحتفال، كما استعرضت إطلالتها من خلال مقطع فيديو، وهي الإطلالة التي حازت على إعجاب جمهورها بشدة.