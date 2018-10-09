اصابة, متوسطة, بحادث, طرق, بين, شاحنتين, على, مفرق, يوكنعام,

أسفر حادث طرق مروع بين شاحنتين على مفرق يوكنعام صباح اليوم الثلاثاء على اصابة شاب باصابات متوسطة بعد ان علق داخل الشاحنة .

وتم تخليص الشاب ونقله الى الطاقم الطبي الذي عمل على نقله للمستشفى لاستكمال علاجه هناك.من جهته قال كايد ظاهر المتحدث بلسان سلطة الاطفاء والانقاذ القطرية :" وقع صباح اليوم حادث طرق على مفترق يوكنعام , وقد عملت طواقم الاطفاء والانقاذ على تخليص العالق ووصفت حالته بالمتوسطه كما ذكرت الطواقم الطبيه".