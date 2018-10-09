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اصابة متوسطة بحادث طرق بين شاحنتين على مفرق يوكنعام



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



أسفر حادث طرق مروع بين شاحنتين على مفرق يوكنعام صباح اليوم الثلاثاء على اصابة شاب باصابات متوسطة بعد ان علق داخل الشاحنة .


وتم تخليص الشاب ونقله الى الطاقم الطبي الذي عمل على نقله للمستشفى لاستكمال علاجه هناك.


من جهته قال كايد ظاهر المتحدث بلسان سلطة الاطفاء والانقاذ القطرية :" وقع صباح اليوم حادث طرق على مفترق يوكنعام , وقد عملت طواقم الاطفاء والانقاذ على تخليص العالق ووصفت حالته بالمتوسطه كما ذكرت الطواقم الطبيه".





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