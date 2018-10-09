تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-01-19 15:16:39 اهالي ام الفحم يتظاهرون ضد العنف ويغلقون شارع 65 |  2019-01-19 15:10:37 اصابة امرأة من سالم بعيار ناري |  2019-01-19 12:37:49 بعد “الفيديو الفاضح” منى فاروق توضح |  2019-01-19 12:28:53 عائلة صفوري من طرعان تهدم بيتها بنسفها |  2019-01-19 12:25:43 مسؤول قضائي يرحج تقديم لائحة اتهام بحق رئيس الحكومة في ملف 4000 |  2019-01-19 12:22:45 مجلس طرعان يدعم عائلة صفوري بعد قرار الهدم |  2019-01-19 10:39:26 هرمون ينتجه الجسم خلال ممارسة الرياضة يعالج هذه الأمراض |  2019-01-19 10:36:41 زوجة إيكاردي تلقي بالكلمة الأخيرة في مسلسل التجديد |  2019-01-19 10:34:50 اتصالات إسرائيلية لإنجاز صفقة تبادل أسرى قبل الانتخابات |  2019-01-19 10:30:25 اتهام شاب (20عاماً)بقتل واغتصاب الشابة ايه مصاروة |  2019-01-19 08:10:50 مصرع سيدة اثر اندلاع حريق في نيشر |  2019-01-19 08:08:12 الطقس:ارتفاع طفيف على درجات الحرارة |  2019-01-19 08:06:22 السفير البريطاني ديفيد كويري يزور بلدية الناصرة |  2019-01-19 08:04:37 نتنياهو يحث رومانيا على نقل سفارتها إلى القدس |  2019-01-18 22:46:48 اطلاق نار في ام الفحم واصابة شاب بجراح متوسطة |

الرئيسية | اجتماعيات



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

الجماهيري العربي في الرملة يستضيف مسرحية حقائب سليم



  |     |   اضافة تعليق



  تم  يوم  أمس الاثنين  افتتاح  مشروع السلة  الثقافية  لطلاب ابتدائية  مدرسة تيراسنطا في المركز الجماهيري العربي   الرملة التابع  لشركة المراكز الجماهيرية القطرية  بمسرحية  حقائب سليم – كباريت لمسرح كوكيا 



  وتقول  الناطقة الإعلامية لشركة المراكز  الجماهيرية   الكاتبة  الصحافية  رانية مرجية أن المسرحية مميزة  جميلة حديثة  نالت استحسان كافة الطلاب والمعلمات  فهي مسرحية مختلفة  نوعا ما  فالكباريت عبارة   عن نوع  جديد على شكل مسرحي يضم الرقص والغناء والتمثيل اما الشيء المميز والخاص في المسرحية  فكانت شكل الدمى وطريقة تفعيلها فأحيانا كنا نرى  ثلاثة اشخاص يشغلون دمى واحدة  ومن شدة ابداعهم شعرنا ان الدمى حية ومن لحم ودم ولعل هذا المسرحية تقول ان  مسرح الدمى ليس للأطفال فحسب انما للكبار أيضا  اذ انها تشد الجمهور وتجعله يعيش معها وتقول   الفنانة  القديرة  مركزة السلة الثقافية في الجماهيري العربي الرملة خولة حاج دبسي مهم جدا ان ينكشف طلابنا لأنواع مختلفة  من المسرح لان المسرح لا يقتصر على شكل واحد  قصة بداية نهاية هنالك اشكال ثانية مثل الكباريت  


  وصرحت   شيري جو لدشتين  احدى الممثلات وهي من تقوم بتصميم الدمى  بالنسبة  لنا  المسرحية  عبارة عن تحقيق حلم وهو تعاون بيننا نحن الممثلين وبين  المجتمع  العربي  نحن نعرض بكافة البلاد  وكذلك خارج البلاد وتضيف بالنسبة لنا العمل مع المجتمع العربي يسعدنا جدا لأننا نؤمن بالتعاون والشراكة الحقيقية  ونحن ندمج بين  مسرح الدمى الرقص الغناء العزف  وحلمنا الذي سنعمل على تحقيقه هو  ان نعرضها  باللغتين اللغة العربية واللغة العبرية  وان نحولها لثنائية  ليحضرها العرب واليهود معا 


 بقي ان نذكر ان المسرحية  من تمثيل اوري  جولدشتين وشيرلي جو لدشتين  وهم من قاموا بتصميم الدمى  وتمثيل وموسيقى وعزف كل من سليم سكران واساف لوبنيك  




كلمات متعلقة

الجماهيري, العربي, في, الرملة, يستضيف, مسرحية, حقائب, سليم,

تابعونــا

فعالية عن الايدز في مدرسة أورط حلمي الشافعي عكا فعالية عن الايدز في مدرسة أورط حلمي الشافعي عكا 2019-01-15 | 11:52:50

قام طلاب مدرسة اورط حلمي شافعي عكا، بمبادرة من مركزة العلوم نيفين ابورومي...

منافسة قوية لدوري المعسكرين في مدرسة أورط الشافعي عكا‎ منافسة قوية لدوري المعسكرين في مدرسة أورط الشافعي عكا‎ 2019-01-10 | 12:49:51

نظمت أسرة التربية البدنية (دوري المعسكرين) الرياضي في القاعة الرياضية على مدار...

بلدية عكا تنهي أعمال الترميم في روضة عباد الشمس في عكا القديمة بلدية عكا تنهي أعمال الترميم في روضة عباد الشمس في عكا القديمة 2019-01-09 | 10:12:47

أنهت بلدية عكا أعمال الترميم الواسعة التي قامت بها في روضة عباد الشمس في عكا...

انتخاب الهيئات في مجلس طلاب الناصرة البلدي الموحد انتخاب الهيئات في مجلس طلاب الناصرة البلدي الموحد 2019-01-08 | 14:56:32

في اجواء ديمقراطية ونزيهة ومميزة، فاز الطالب احمد أبو ربيع برئاسة مجلس طلاب...

اختتام مهرجان الموسيقى والفنون كريسماس ماركت في سخنين اختتام مهرجان الموسيقى والفنون كريسماس ماركت في سخنين 2018-12-28 | 10:47:11

على انغام الموسيقى واجواء رائعة اختتمت الليلة الماضية في مدينة سخنين فعاليات...

فعاليات واحتفالات مميزة في زهراء الناصرة نهاية الفصل الأول فعاليات واحتفالات مميزة في زهراء الناصرة نهاية الفصل الأول 2018-12-27 | 11:46:12

اختتمت مدرسة الزهراء في الناصرة الفصل الأول من العام الدراسي بفعاليات وبرامج...

طلاب العاشر "المتميزون" من كابول يوزعون الحلوى مع بابا نويل في حيفا طلاب العاشر "المتميزون" من كابول يوزعون الحلوى مع بابا نويل في حيفا 2018-12-24 | 10:51:03

قام طلاب الصف العاشر المتميزون من ثانوية كابول بمرافقة المهرج الطبي الحيفاوي...

أمسية ثقافية "ليلة العلماء" في مدرسة الامل المشهد أمسية ثقافية "ليلة العلماء" في مدرسة الامل المشهد 2018-12-24 | 10:49:19

تزامناً مع نهاية الفصل الدراسي الأول وتمجيداً لأهمية العلم والعلماء، نظمت مدرسة...

أجواء إحتفالية بنهاية الفصل الأول في ثانوية يافة الناصرة أجواء إحتفالية بنهاية الفصل الأول في ثانوية يافة الناصرة 2018-12-24 | 08:48:00

إن المشاركة والتواصل والتعاون بين الأهل والمدرسة يساهم في تحسين العملية...

أجواء ميلادية إحتفالية في المدرسة الإعدادية الحديقة (أ) يافة الناصرة‎ أجواء ميلادية إحتفالية في المدرسة الإعدادية الحديقة (أ) يافة الناصرة‎ 2018-12-21 | 09:20:18

مع إنتهاء الإمتحانات وبمناسبة إختتام الفصل الدراسي الأول وخروج الطلاب إلى عطلة...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids اعتقال طبيب اسنان الجولان درزية قرى تحرش مساعدات عيادة كريات شمونة القطار الخفيف القدس محاولة طعن اعتقال شاب عربي مقدسي سكين مصرع طفلة لقيت مصرعها رضيعة نسيانها سيارة عبلين شفاعمرو لمار يوسف قط شرطة تحقيق عرب الخوالد اطلاق نار بسمة طبعون شرطة اسعاف مستشفى رمبام حيفا الشاب محمد اسعد صالح سليمان وفاة متأثرا بجراحه الخطيرة أمير كعبية جندي اختفاء اثار الكعبية قرية خليج حيفا الشرطة تطلب المساعدة السفير البريطاني اجتماع وادي عارة رؤساء مجالس محلية بلديات ديفيد كورايبيت كفر قرع اعتقال شقيقين مشتبهين مسدس مخدرات مداهمة تفتيش بيت اعتقال احتراق حريق بيت قرية عسفيا اطفاء دون اصابات لم يبلغ اضرار جسيمة اخماد أول سهرة عروس على ارض الدامون المهجرة حفل زفاف عروس العودة غدير عزات بقاعيكفركنا تظاهرة شعارات رفع نصرة الاقصى القدس العشرات تماس كهربائي بيت المسنين قرية يركا دون اصابات اضرار اطفاء اخماد تماس كهربائي عضو . الطنيست حزب العمل بهلول زهير الاتحاد العام كرة قدم الغاء مباريات الدوري الاسبوع القادمبدء العمل القصر الثقافي الناصرة رئيس البلدية علي سلام وزارة الاسكان مفعال هبايس فيديو توثيق اطلاق نار شاب الناصرة ملثمين دراجة نارية نجاة اعجوبة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com