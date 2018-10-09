الجماهيري, العربي, في, الرملة, يستضيف, مسرحية, حقائب, سليم,

تم يوم أمس الاثنين افتتاح مشروع السلة الثقافية لطلاب ابتدائية مدرسة تيراسنطا في المركز الجماهيري العربي الرملة التابع لشركة المراكز الجماهيرية القطرية بمسرحية حقائب سليم – كباريت لمسرح كوكيا

وتقول الناطقة الإعلامية لشركة المراكز الجماهيرية الكاتبة الصحافية رانية مرجية أن المسرحية مميزة جميلة حديثة نالت استحسان كافة الطلاب والمعلمات فهي مسرحية مختلفة نوعا ما فالكباريت عبارة عن نوع جديد على شكل مسرحي يضم الرقص والغناء والتمثيل اما الشيء المميز والخاص في المسرحية فكانت شكل الدمى وطريقة تفعيلها فأحيانا كنا نرى ثلاثة اشخاص يشغلون دمى واحدة ومن شدة ابداعهم شعرنا ان الدمى حية ومن لحم ودم ولعل هذا المسرحية تقول ان مسرح الدمى ليس للأطفال فحسب انما للكبار أيضا اذ انها تشد الجمهور وتجعله يعيش معها وتقول الفنانة القديرة مركزة السلة الثقافية في الجماهيري العربي الرملة خولة حاج دبسي مهم جدا ان ينكشف طلابنا لأنواع مختلفة من المسرح لان المسرح لا يقتصر على شكل واحد قصة بداية نهاية هنالك اشكال ثانية مثل الكباريتوصرحت شيري جو لدشتين احدى الممثلات وهي من تقوم بتصميم الدمى بالنسبة لنا المسرحية عبارة عن تحقيق حلم وهو تعاون بيننا نحن الممثلين وبين المجتمع العربي نحن نعرض بكافة البلاد وكذلك خارج البلاد وتضيف بالنسبة لنا العمل مع المجتمع العربي يسعدنا جدا لأننا نؤمن بالتعاون والشراكة الحقيقية ونحن ندمج بين مسرح الدمى الرقص الغناء العزف وحلمنا الذي سنعمل على تحقيقه هو ان نعرضها باللغتين اللغة العربية واللغة العبرية وان نحولها لثنائية ليحضرها العرب واليهود معابقي ان نذكر ان المسرحية من تمثيل اوري جولدشتين وشيرلي جو لدشتين وهم من قاموا بتصميم الدمى وتمثيل وموسيقى وعزف كل من سليم سكران واساف لوبنيك