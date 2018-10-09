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جريزمان : مبابي نسخة قديمة من كريستيانو



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قال الفرنسي أنطوان جريزمان، مهاجم منتخب فرنسا وفريق أتلتيكو مدريد، إنه يجب أن يفوز لاعب فرنسي هذا العام بالكرة الذهبية.



وأضاف جريزمان، في مقابلة مع مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية: "الفوز بكأس العالم؟ إنه أمر مدهش، لا توجد كلمة، كل شيء كان مليئًا بالمشاعر، فأنت لا تعرف إلى أين تتجه، فهل تذهب إلى الجماهير أو عائلتك أو زملائك في الفريق، لقد قمت ببث مباشر عبر إنستجرام وبعدها قلت لنفسي (لقد فعلناها)".


وأضاف: "لقد خططنا لقضاء العطلة معًا، لكن للآسف ابنتي أرادت أن أكون موجودًا معها".


وتابع: "ربما نفعل ذلك الصيف المقبل، لكننا أرسلنا لبعضنا الصور والفيديو عبر مجموعة واتساب الخاصة بلاعبي المنتخب".


وتابع: "احتفالات المونديال؟ لقد أرسلت للمدرب رسالة لأسأله حول إمكانية فعل ما فعلته مع أتلتيكو مدريد بعد الفوز بالسوبر الأوروبي، لقد قلت له لماذا لا نحضر الكأس ونقوم بالاحتفال مع اللاعبين، ثم ندور حول الملعب ونحتفل مع الجماهير، لقد أحب المدرب الفكرة ونقلها للرئيس".


وواصل: "مبابي؟ يذكرني بكريستيانو رونالدو عندما كان في مانشستر يونايتد، حيث أنه كان يلعب على الأطراف دون أن يسعى لتسجيل الكثير من الأهداف، ولكن إذا تحول النجم الفرنسي إلى ما فعله الدون في ريال مدريد، فإنه سيسجل 50 هدفًا على الأقل".


واستطرد: "الكرة الذهبية؟ بالنسبة لي إنه حلم، إنها الأفضل في التاريخ وهناك الكثير من النجوم، وسيكون حلمًا أن أصبح من ضمن الفائزين"




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