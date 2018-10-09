كفركنا, :, الفاضل, جريس, فرح, خوري, في, ذمه, الله,

انتقل الى رحمة الله تعالى في كفركنا الفاضل جريس فرح خوري ( ابو نسيم ) متمما واجباته الدينية .هذا وسيشيع جثمانه الطاهر اليوم الثلاثاء الساعة الخامسة في قاعة كنيسة الروم الكاثوليك ومن ثم الى مثواه الاخير في مقبرة الروم الكاثوليك .تقبل التعازي ايام الاربعاء ، الخميس والجمعة من الساعة الرابعة بعد الظهر حتى التاسعة مساء في قاعة كنيسة الروم الكاثوليك في كفركنا .

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