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كفركنا : الفاضل جريس فرح خوري في ذمه الله



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انتقل الى رحمة الله تعالى في كفركنا  الفاضل جريس فرح خوري ( ابو نسيم ) متمما واجباته الدينية .


هذا وسيشيع جثمانه الطاهر اليوم الثلاثاء الساعة الخامسة في قاعة كنيسة الروم الكاثوليك ومن ثم الى مثواه الاخير في مقبرة الروم الكاثوليك .


تقبل التعازي ايام الاربعاء ، الخميس والجمعة من الساعة الرابعة بعد الظهر حتى التاسعة مساء في قاعة كنيسة الروم الكاثوليك في كفركنا .




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