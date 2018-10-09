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نيوزيلندا تبيع "هواءها النقي" بمئات الدولارات !



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



قامت شركة نيوزيلندية بعرض "قوارير الهواء النيوزيلندية" للبيع، مقابل 100 دولار أمريكي للمجموعة الواحدة، ما يجعل منها صيحة غير مسبوقة في عالم التجارة الدولية.



وتتألف المجموعة الواحدة من 4 علب تحتوي على هواء جبال نيوزيلندا النقي، كما أن المنتج منتشر في كافة الأسواق الحرة، في مطارات البلاد.



وتباع القارورات الهوائية برفقة أقنعة للتنفس، لا يمكن استنشاق الهواء بدونها. كما يباع القناع مع العبوة الواحدة مقابل 34.5 دولار أمريكي، وذلك عبر الموقع الإلكتروني لشركة "كيويانا"، المروجة للمنتج. 


وورد في الوصف الذي كتب على المنتج: "الموقع الفريد والمميز لنيوزيلندا في المحيط الجنوبي يجعل من هواء كيويانا لا مثيل له، إذ لم يعبر أي قارة قبل وصوله إلى جبال الألب النيوزيلندية النقية، وقبل وصوله إلى هذه القارورة".




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