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​سناء عكرود​ تدافع عن سعد لمجرد وتدعوا جميع المغاربة لدعمه



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



بعد إعلان بعض وسائل الإعلام مقاطعة أغاني الفنان المغربي ​سعد لمجرد​ بسبب توقيفه في فرنسا وإتهامه للمرّة الثانية بتهمة إغتصاب، رغم أنّ القضاء لم يقل كلمته بعد، وبعد الحملة المتواصلة على المواقع ضده.


 أعربت الممثلة المغربية ​سناء عكرود​ عن دعمها ومؤازرتها للمجرد ودعت جميع المغاربة بمختلف فئاتهم ومراكزهم الاجتماعية وأنصاره ومحبيه في كل العالم العربي، للوقوف إلى جانبه في محنته.


وأضافة في رسالة كتبتها عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي إلى أنها دائماً ما تتواصل مع والدي لمجرد اللذين ينتظران الإفراج عنه إيماناً منهما ببراءته.


وأشارة إلى أنهما مستاءان بسبب بطء الإجراءات القانونية التي من شأنها الحسم في قضية لمجرد في ظل غياب أدلة تدينه.




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