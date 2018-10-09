بعد, النشر, في, الصنارة-, عودة, يلتقي, محافظ, جنين, ورئيس, الجامعة, :, اطلاق, النار, عمل, إجرامي, ساقط, يمثّل, صاحبه, فقط,

بعد النشر في الصنارة امس الاثنين حول قضية المنشور مجهول الهوية الذي وزع في محيط الجامعة واستهدف الطلاب العرب فلسطينيي الداحل بتهديد واضح , بادر عضو الكنيست ورئيس القائمة العربية ايمن عودة صباح اليوم الثلاثاء لزيارة محافظة جنين , حيث التقى هناك بأبراهيم رمضان محافظ جنين، ود. علي أبو زهري رئيس الجامعة العربية الامريكية في جنين .وقال ايمن عودة :" أدعو طلابنا إلى مواصلة الدوام في الجامعة العربية الأمريكية، وذلك بعد أن اجتمعت صباح اليوم مع الأخ أبراهيم رمضان محافظ جنين، والأخ د. علي أبو زهري رئيس الجامعة.واضاف :" ما حدث بحق الشابين من قباطيا هو جريمة غير مسبوقة، ويجب بذل كل جهد مخلص لتحصيل حقهما، وسنساهم بقوة للدفع بهذا الاتجاه.وهذا العمل الإجرامي والساقط يمثّل صاحبه، وبالطبع لا يمثل عشرة آلاف طالب في الجامعة، نصفهم من الجليل والمثلث والنقب والساحل.الجامعة العربية الأمريكية تبني علاقات غير مسبوقة بحجمها بين أبناء الشعب الواحد، وهذا ما يجب أن يكون.