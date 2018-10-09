تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2018-12-26 23:42:51 ترامب يصل العراق في زيارة مفاجئة |  2018-12-26 23:41:15 صلاح يتعرض لانتقادات حادة بعد رباعية نيوكاسل |  2018-12-26 22:35:32 عودة: قانون القومية هو مركز الانتخابات والمشتركة هي البديل الحقيقي الوحيد |  2018-12-26 23:33:53 القبض على مشتبه بحادثة إطلاق النار في مدينة ام الفحم ‏وضبط مسدسين بحوزته |  2018-12-26 23:32:53 تل السبع:اصابة شاب 25 عاماً باطلاق نار |  2018-12-26 20:00:13 القدس:مقتل امرأة واعتقال زوجها بشبهة ضلوعه بقتلها |  2018-12-26 20:50:11 اصابات خطيرة باطلاق نار في ام الفحم |  2018-12-26 19:29:08 اصابة خطيرة لطفل من يافة الناصرة بعد سقوط بوابة حديدية عليه |  2018-12-26 17:31:19 مفاجأة.. برشلونة يصرف النظر عن ضم دي ليجت |  2018-12-26 17:30:05 تناول البرتقال أو اشربه يومياًلتقي نفسك من ألزهايمر |  2018-12-26 17:23:30 اعتقال 5 مشتبهين من ام الفحم بشبهة حيازة السلاح الغير مرخص |  2018-12-26 17:21:38 الدفاع الروسية تكشف تفاصيل القصف الاسرائيلي لسوريا |  2018-12-26 15:55:17 دانون يستقيل ليترشح في الانتخابات التمهيدية لحزب الليكود |  2018-12-26 15:55:35 لاول مرة- مبارك ومرسي وجها لوجه امام المحكمة |  2018-12-26 15:08:28 روسيا: الدفاعات السورية اسقطت 14 صاروخاً اسرائيلياً |

الرئيسية | عالمي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

إغلاق منصة "جوجل بلاس" بعد تسريب بيانات نصف مليون مُستخدم



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 تعرض نحو 500 ألف حساب "جوجل بلاس" لتسريب بيانات على مدار ثلاث سنوات منذ العام 2015، بعد أن مُنح مطورين خارجيين القدرة على الوصول لبيانات الحسابات، بحسب ما قالته شركة "ألفابت" المالكة لـ"جوجل".



وأعلنت الشركة، أمس الإثنين، أن خبرائها اكتشفوا "خللا" في حسابات "جوجل بلاس"، مكّن المطورين الخارجيين، من كشف بيانات الحسابات التي صادق أصحابها على عملية التطوير عن طريق استخدام حسابهم، لكن ذلك أتاح للمتطورين أيضا، فرصة كشف بيانات أصدقاء هؤلاء.


وأتى إعلان الشركة، بعد أن أصدرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، تقريرا عن الخلل الذي طرأ على منصة "جوجل" الاجتماعية، مضيفة أن الشركة اختارت عدم إطلاع المستخدمين على المسألة ويرجع ذلك في جانب منه إلى مخاوف من تدقيق الجهات التنظيمية.


وذكر التقرير أن خللا برمجيا في موقع شبكة التواصل الاجتماعي أعطى مطورين خارجيين القدرة على الوصول لبيانات حسابات "جوجل بلاس" الخاصة في الفترة من 2015 إلى آذار/ مارس 2018 عندما اكتشف محققون داخل الشركة المشكلة وقاموا بإصلاحها.


وأوقفت الشركة خدمة التواصل الاجتماعي الخاصة بها، في أعقاب الـ"ثغرة" التي تسببت بتسريب بيانات نصف مليون حساب، بعد أن فشلت في إصلاح المشكلة.




كلمات متعلقة

إغلاق, منصة, "جوجل, بلاس", بعد, تسريب, بيانات, نصف, مليون, مُستخدم,

تابعونــا

ترامب يصل العراق في زيارة مفاجئة ترامب يصل العراق في زيارة مفاجئة 2018-12-26 | 23:42:51

وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا، يوم الأربعاء، إلى العاصمة...

الدفاع الروسية تكشف تفاصيل القصف الاسرائيلي لسوريا الدفاع الروسية تكشف تفاصيل القصف الاسرائيلي لسوريا 2018-12-26 | 17:21:38

أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن الهجوم الإسرائيلي على سوريا مساء الثلاثاء نفذته 6...

لاول مرة- مبارك ومرسي وجها لوجه امام المحكمة لاول مرة- مبارك ومرسي وجها لوجه امام المحكمة 2018-12-26 | 15:55:35

في مشهد هو الأول من نوعه في التاريخ المصري، تواجه رئيسان مصريان سابقان هما حسني...

روسيا: الدفاعات السورية اسقطت 14 صاروخاً اسرائيلياً روسيا: الدفاعات السورية اسقطت 14 صاروخاً اسرائيلياً 2018-12-26 | 15:08:28

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الدفاعات الجوية السورية، اسقطت 14 صاروخاً امس من اصل...

مبارك يطلب موافقة السيسي في شهادته ضد مرسي! مبارك يطلب موافقة السيسي في شهادته ضد مرسي! 2018-12-26 | 14:11:21

وصل الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، إلى المحكمة للإدلاء بشهادته في قضية اقتحام...

الشهر القادم- طلب عضوية دائمة لفلسطين بالامم المتحدة الشهر القادم- طلب عضوية دائمة لفلسطين بالامم المتحدة 2018-12-26 | 11:23:55

قال وزير الخارجية والمغتربينالفلسطيني رياض المالكي إنه بناء على توجيهات الرئيس...

بعد 8 سنوات- الجامعة العربية ستعيد سوريا إلى صفوفها بعد 8 سنوات- الجامعة العربية ستعيد سوريا إلى صفوفها 2018-12-26 | 11:22:17

تعمل دول الخليج على إعادة سوريا إلى جامعة الدول العربية، بعد ثماني سنوات من تعليق...

انباء عن غارات جوية اسرائيلية على مطار دمشق انباء عن غارات جوية اسرائيلية على مطار دمشق 2018-12-25 | 22:18:21

افادت مصادر سورية بوقوع عدة غارات مساء اليوم على مطار دمشق حيث قالت انها استهدفت...

نتنياهو: دمرنا انفاق حزب الله والعملية تقترب من النهاية نتنياهو: دمرنا انفاق حزب الله والعملية تقترب من النهاية 2018-12-25 | 19:42:20

قام رئيس الوزراء الاسرائيلي ووزراء الحكومة بجولة في الحدود الشمالية حيث يقوم...

الكرملين: لا معلومات حول لقاء مرتقب بين بوتين وأردوغان الكرملين: لا معلومات حول لقاء مرتقب بين بوتين وأردوغان 2018-12-25 | 14:16:14

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أنه لا توجد حتى الآن أية اتفاقات...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids مصرع عامل دير حنا مجدي سالم زخرون يعكوف ورشة بناء سقط ارتفاع شاهق معجان ميخائيل كيبوتس شاب اسعاف شرطة اعتقال شاب من الطيبة بشبهة الاعتداء على طبيب تهديدهحيفا حادث طرق شديرون هنسي شارع شاحنة سيارة خطيرة اصابة امطار الخير زخات متفرقة مناطق مختلفة بلاد شتاء تساقط اسراء عابد الناصرة محكمة تمديد اعتقال جلسة الصلح عملية طعن المحطة المركزية العفولة بورتو ميونخ ماكابي تل أبيب دوري ابطال اوروبا بث مباشر مباراة حي حريق هائل منطقة حرشية واسعة قرب مستشفى نهاريا الجليل الغربي اطفاء افراج الشيخ كمال خطيب تحقيق ساعات الناصرة تحريض على العنف فيسبوك خطبة الجمعة حريق بيت الطابق الثالث حي القفزة في الناصرة اطفاء اصابة شخصينسقط شاب سخنين امتار ارتفاع نقل مستشفى متوسطة اسعاف شرطة حادث الشيخ كمال خطيب امر منع سفر حارج البلاد وزير الداخلية بث مباشر : روما و ريال مدريدمحمد عساف يزور الناصرة غدا لافتتاح فيلمه يا طير الطاير مركز محمود درويش علي سلام رعاية بلدية الناصرة رضيع طفل بئر المسكور اصابة بالغة مستشفى رمبام حيفا الشرطة اسعاف هدم جرافات الداخلية مدينة اللد 3 منازل عائلة شعبان حرس شرطة غضب حي التفاح كرم حجة بناء غير مرخص
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com