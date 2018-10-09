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ابتداءً من اليوم - تسعيرة جديدة للمواصلات في الضفة



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



أعلنت وزارة النقل والمواصلات الفلسطينية أن الوزير سميح طبيلة، أصدر تعرفة جديدة لأجور المواصلات (الحافلات ، والصالون العمومي ) في المحافظات الشمالية ، وأصدر تعليماته بنشرها فوراً عبر مختلف وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة على أن يبدأ العمل بها فعلياً اليوم الثلاثاء 9/10/2018 .



وقال طبيلة في بيان صادر عن الوزارة، ، الثلاثاء، إن إقرار وإعتماد التسعير الجديدة جاء في إطار الجهود المشتركة مع نقابة عمال النقل بفلسطين ، ونقابة أصحاب شركات الباصات العامة ، مشيراً الى أن الوزارة قد اتخذت هذا القرار بعد دراسات معمقة ومستفيضة شملت كافة الجوانب ذات الصلة ، وأخذت بعين الإعتبار مجمل العوامل المؤثرة في تحديد التسعير ، والزيارات الميدانية للعديد من مواقع مجمعات التكسي والحافلات والاستماع لهموم السائقين وإحتياجاتهم ، وبما يضمن تحقيق التوازن المنشود ما بين المصالح المشتركة للسائقين وللمواطنين على حد سواء .


وأضاف "أننا لا نألو جهداً  في متابعة ومراقبة كافة المستجدات التي تطرأ على واقع قطاع النقل والمواصلات الفلسطيني ، وأن العمل حثيث من قبل الطواقم العاملة بالوزارة للنهوض بهذا القطاع ، وسعينا مستمر لخلق التوازنات المطلوبه في ضوء الخدمات المقدمة لمختلف شرائح المجتمع الفلسطيني".


ودعا طبيلة جميع السائقين والمواطنين الالتزام بما جاء بالتسعيرة الجديدة، مؤكداً بأن الوزارة ستقوم ومن خلال دوريات السلامة على الطرق التابعة لها وبالتنيسق مع شرطة المرور بمتابعة ومراقبة التزام الجميع بها.


هذا وسيتم نشر القوائم الخاصة بالتسعيرة الجديدة بالتزامن عبر موقع الوزارة الرسمي وصفحة التواصل الإجتماعي "الفيس بوك


لمعرفة التسعيرة الجديدة اضغط هنا




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