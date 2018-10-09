حريق, هائل, في, مخزن, كبير, لقطع, الغيار, بقرية, زيمر,

جاء في بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر، الناطق الرسمي باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ للمجتمع العربي- تعمل طواقم إطفاء وإنقاذ من محطة نتانيا على اخماد حريق وإخراج عالقين من مخزن كبير لقطع الغيار شبّت به النيران، صباح اليوم الثلاثاء، في بلدة زيمر.

الحديث يدور حول مبنى مكوّن من 3 طوابق، شبّت النار في أحد طوابقه وتعمل طواقم الإطفاء على منع توسّع النيران واخمادها.يذكر أخيرا أنّه تمّ استدعاء طواقم أخرى للمساعدة.الصورة توضيحة ..