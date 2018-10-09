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سوريا: طفلة فقدت ساقيها في القصف تتدرب على المشي من جديد
2018-10-09 10:22:53
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سوريا: طفلة فقدت ساقيها في القصف تتدرب على المشي من جديد
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