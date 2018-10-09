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ألمانيا.. اختبار روبوتات تساعد المسنين في حياتهم اليومية



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ألمانيا.. اختبار روبوتات تساعد المسنين في حياتهم اليومية




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