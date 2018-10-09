إليسا, تكشف, أدق, تفاصيل, مرضها, ومعاناتها,

مرحلة صعبة مرت بها الفنانة اللبنانية إليسا عندما اكتشفت أنها مصابة بمرض السرطان وحتى تعالجت منه وتعافت تماما.

إليسا قصت بعض التفاصيل التي لا يعرفها الجمهور عن هذ التجربة، وقالت إنها عندما سمعت من الطبيب لأول مرة أنها مصابة بمرض السرطان شعرت أن الأرض توقفت عن الدوران وانهارت وخاصة أنها تعلم أن هذا المرض قاتل.الفنانة اللبنانية قالت إنها أسرعت في تلقي العلاج، ولم تخبر أحدًا بمرضها حتى والدتها واكتفت بإخبار أصدقائها المقربين وكذلك شقيقها، ولذلك لم تستطع أن تعتذر عن تقديم برنامج «ذا فويس».إليسا أشارت في حوارها مع مجلة لها إلى أنها أخبرت إدارة إم بي سي عن ظروفها الصحية حتى لو اضطرت للتغيب عن الحلقات بصورة مفاجئة، مؤكدة أن كل من عاصي وأحلام وحماقي لم يكونوا على علم بمرضها.نجمة لبنان قالت إنها كانت تعاني أثناء تصوير الحلقات لاختيار ملابسها، وخاصة أنها كانت تتلقى العلاج الإشعاعي الذي يترك حروق على جسدها، ولذلك كانت تختار فساتين تخفي الصدر والذراعين، وكانت تحتار وخاصة أنها تريد شيئا أنيقا.إليسا أوضحت أيضا أنها كانت تتناول المسكنات حتى تستطيع أن تكمل التصوير دون أن ينتبه أحد لتصرفها، لافتة إلى أن التجربة جعلتها تبكي عندما قدمت أغنية «وحشتوني»، في نهاية البرنامج.الفنانة اللبنانية قالت إن والدها رحل بمرض السرطان، ولذلك تخوفت أن يكون المرض لديها جيني، ولكنها اطمأنت عندما قامت بعمل الفحوصات وتأكدت أنه ليس كذلك.إليسا أوضحت أنها من صممت على تصوير فكرة كليب «إلى كل اللي بيحبوني»، من خلال تجربتها الواقعية لتوجه رسالة لكل امرأة حتى تحصل على التشخيص المبكر، مؤكدة أن المخرجة انهارت عندما علمت أنها مريضة.المطربة اللبنانية قالت إنها تغيرت بعد إصابتها بالسرطان فلم تعد تهتم بالكثير من الأمور التي كانت تشغلها سابقا، وأصبحت أكثر قوة وعلى دراية بقيمة الحياة والصحة، كما أصبحت أكثر تقديرا لأصدقائها ولكل من وقف بجوارها.