فيتامين, يمكن, أن, ينقذ, من, الإنفلونزا,

يؤكد علماء كلية الطب بجامعة جيكي اليابانية على أن الذين يتناولون فيتامين "D" أقل عرضة للإصابة بالإنفلونزا مقارنة بالآخرين.

تأكد علماء اليابان من فعالية فيتامين "D" في علاج الإنفلونزا وأمراض البرد والوقاية منها نتيجة اختبارات شملت 167 طفلا. وقد فسر الباحثون فعالية الفيتامين بقدرته على تحفيز مناعة الجسم.وجاء في مقال نشرته مجلة American Journal of Clinical Nutrition، أن "هذا الفيتامين يوقظ بروتينات defensin وcathelicidin التي تحفز النشاط الخلوي، وفي نفس الوقت تكبح نشاط فيروسات الإنفلونزا، بل وفيروسات التهاب السحايا والالتهاب الرئوي".ويوجد هذا الفيتامين إضافة إلى الأدوية والمستحضرات الطبية، في الأسماك وكبد البقر والبيض ومنتجات الحليب والزيوت النباتية.ووفقا للخبراء، للوقاية من الأمراض الخطيرة، يجب أن يتناول الشخص البالغ 100-200 ملغم من فيتامين "D" يوميا، وجرعة كبار السن والأطفال والحوامل تكون على الأقل ضعفها.