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ريال مدريد يكشف تفاصيل إصابة بنزيمة الخطيرة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أعلن نادي ريال مدريد أن مهاجمه كريم بنزيمة يعاني من إصابة في أوتار ساقه اليمنى، تعرض لها، السبت، في المباراة ضد مضيفه ألافيس 0-1 في المرحلة الثامنة من الدوري الإسباني لكرة القدم.



وكتب النادي الملكي في بيان، اليوم "تم تشخيص حالته بإصابة في أوتار ساقه اليمنى" دون أن يحدد مدة غيابه عن الملاعب.


وتطرقت صحيفة "آس" الرياضية المدريدية في موقعها الإلكتروني إلى احتمال غيابه بين "أسبوعين وثلاثة أسابيع".


وكان بنزيمة اضطر إلى ترك الملعب بعد نهاية الشوط الأول أمام ألافيس تاركا مكانه للدومينيكاني ماريانو دياز.


وتشكل إصابة بنزيمة ضربة موجعة لمدرب ريال مدريد جولن لوبيتيغي بعد سلسلة من النتائج المخيبة والإصابات التي تعرض لها نجوم الفريق أبرزهم إيسكو (عملية جراحية لإزالة الزائدة الدودية)، البرازيلي مارسيلو (ربلة الساق)، داني كارفاخال (ربلة الساق)، والويلزي غاريث بايل (الفخذ).


وفشل ريال مدريد في الفوز في مبارياته الأربع الأخيرة في مختلف المسابقات ودون أن ينجح في هز الشباك.


ويعود ريال مدريد إلى المنافسات بعد فترة التوقف الدولية في 20 أكتوبر الحالي، بمواجهة ليفانتي في الدوري المحلي، ثم يستضيف بعدها بثلاثة أيام فيكتوريا بلزن التشيكي في الجولة الثالثة لمسابقة دوري أبطال أوروبا، قبل خوض الكلاسيكو أمام مضيفه وغريمه التقليدي برشلونة في 28 منه.




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