عقدت جمعية مكافحة السرطان، اليوم الاثنين 8.10.2015 مؤتمر صحفي أعلنت فيه انطلاق حملة أطرق الباب 2018 والتي ستصل ذروتها يوم الاثنين في 15.10.2018 بمشاركة عشرات الاف الطلاب في المدارس في جميع انحاء البلاد.

ميري زيف، مديرة جمعية مكافحة السرطان: " أصبح نشاط الجمعية ممكنًا بفضل تبرعات الجمهور، وبدون تمويل أي وزارة حكومية ، هذا من أجل العمل على أساس المعلومات العلمية والمبادئ المهنية فقط. بفضل التبرعات العامة ، يمكننا تمويل أبحاث السرطان في إسرائيل ، وتقديم المساعدات المالية الأولية لأسر المرضى المحتاجين ، وتشغيل مراكز الدعم لمرضى السرطان ، والمساعدة في شراء الأجهزة للمؤسسات الطبية ، وتنفيذ برامج لتحسين نوعية حياة الأطفال والبالغين المصابين بالسرطان، رجالا ونساءا، شيبا وشبابا من كافة شرائح المجتمع، والعديد من الأنشطة المتنوعة للمرضى وضد المرض".بروفيسور ليطال كينان، نائب مدير مركز مراقبة الأمراض في وزارة الصحة، تشير الى تقارير البيانات المحتلنة من السجل الوطني للسرطان التي بحثت الاتجاهات في الإصابة بالسرطان في مناطق مختلفة في البلاد، وقالت ان "البيانات هي نظرية، لا يمكن أن نستنتج منها عن علاقة مباشرة بين التلوث البيئي والاصابة بمرض السرطان، خاصة ان سرطان الرئة فقط، و سرطان المثانة، الى حد ما، مرتبطين بالتلوث البيئي. هذه النتائج قد تنبع من العوامل التي ليس لدينا معلومات كافية حولها، مثل السلوكيات الصحية، التدخين على سبيل المثال، أو اجراء الفحص للكشف المبكر عن السرطان وعوامل خطر وراثية او من مكان العمل. هذا يتطلب تخصيص ابحاث عينية خاصة، للإجابة على هذه النتائج."المعطيات:المعطيات المحتلنة حول السرطان والتي تنشر عشية حملة "أطرق الباب" في 15.10.2018، بمبادرة جمعية مكافحة السرطان وبالاشتراك مع وزارة الصحة:هناك تباين في قيم SIR ، وهي نسبة الإصابة (عدد الحالات الجديدة) للسرطان بشكل عام ، وسرطان الأعضاء المختلفة بين مناطق البلاد ، ولكن عدد من المناطق كان لديها قيمة مختلفة عما هو متوقع، باستمرار، خلال كل أو معظم الفترات الزمنية:منطقة حيفا - كان هناك زيادة كبيرة في معدلات الإصابة بالسرطان بالنسبة لمعظم أنواع السرطان التي تم فحصها ، باستثناء سرطان البروستات لدى الرجال ، في معظم أو كل الفترات الزمنية.منطقة تل أبيب - كان هناك فائض كبير في الاصابة بالمرض في بعض أنواع السرطان في كل أو معظم الفترات الزمنية.ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻘﺪس – كان هناك نقص ﻛﺒﻴﺮ في معدلات الاصابة بالسرطان لدى ﻛﻼ اﻟﺠﻨﺴﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ أﻧﻮاع اﻟﺴﺮﻃﺎن ، ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء ﻟﻴﻤفوما ﻏﻴﺮ اﻟﻬﻮدﺟﻜﻴﻦ، ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ أو ﻛﻞ اﻟﻔﺘﺮات اﻟﺰﻣﻨﻴﺔ.في عام 2013 ، حددت الوكالة الدولية لأبحاث السرطان (IARC) التابعة لمنظمة الصحة العالمية (WHO) تلوث الهواء باعتباره مادة مسرطنة مؤكده في سياق سرطان الرئة ، وكمادة مسرطنة محتملة فيما يتعلق بسرطان المثانة.• وفقا لهذه النتائج ، هناك زيادة في الإصابة بسرطان الرئة لدى الرجال في محافظات الخضيرة وحيفا وعيمك يزراعيل والكينيريت وعكا ولدى النساء في حيفا وتل أبيب. وقد لوحظ أكبر فائض خلال الفترة الأخيرة بين عامي 2011 و 2015 في منطقة عكا لدى الرجال (38٪) ولدى النساء في منطقة تل أبيب (24٪).سرطان متوغل من جميع الانواع• لوحظ ان الاصابة بالمرض فاقت التوقعات في كل الفترات الزمنية في منطقة حيفا لدى الرجال والنساء (حيث تراوحت نسبة الاصابة بالمرض بين 9٪ و 14٪) وفي منطقة عسقلان بين الرجال (6-9٪) في منطقة رحوفوت لدى الرجال (5٪). ولدى النساء (3 ٪ -6 ٪) ، كانت نسبة الاصابة بالمرض أعلى من المتوقع في فترتي الزمن.• لوحظ انخفاض معدل الاصابة بالمرض في الخضيرة (7٪ -24٪) وفي عكا (13-16٪) وبئر بئر السبع (9٪) ، الاصابة بالمرض كانت أقل من المتوقع في كلتا الفترتين.سرطان البروستاتا لدى الرجال• تمت ملاحظة ان الاصابة بالمرض كانت أكبر من المتوقع في جميع الفترات الزمنية في منطقة رحوفوت (تراوحت نسبة الاصابة بالمرض بين 7٪ و 24٪) وعسقلان (12٪ -15٪) وتل أبيب (8-12٪).• ان الاصابة بالمرض كانت أقل من المتوقع في منطقة عكا (18-22٪) ، في منطقة شارون (10-14٪) ، منطقة يزرعيل (19-20٪) ، منطقة القدس (8-14٪) ، وكنيريت (25-28٪). ) ، كانت الاصابة بالمرض أقل من المتوقع في كلتا الفترتين.سرطان الرئة• لوحظت زيادة في معدلات الاصابة بالمرض في جميع الفترات الزمنية في منطقة الخضيرة لدى الرجال ، وتراوحت نسبة الإصابة بين 16٪ إلى 46٪ في منطقة حيفا لدى النساء (14-26٪) في يزراعيل مقارنة عند الرجال (22-23٪). ) ، ومنطقة تل أبيب لدى النساء (20-24٪) ، في منطقة حيفا لدى الرجال (18-21٪) ، وفي منطقة كنيرت لدى للرجال (27-36٪).• لوحظ انخفاض في معدلات الاصابة في جميع الفترات الزمنية في منطقة القدس لدى الرجال والنساء (16-31٪) ، في منطقة يزرعيل لدى النساء (18-27٪) ، في منطقة عسقلان (14-15٪) ، في كلتا الفترتين.سرطان القولون والمستقيم• لوحظ ان الاصابة كانت أكبر من المتوقع في جميع الفترات الزمنية في منطقة حيفا لدى الرجال (تراوحت نسبة الاصابة بين 15٪ و 20٪) في منطقة عسقلان عند الرجال (19٪) وفي منطقة حيفا (12-14٪).• لوحظ انخفاض معدل الاصابة بالمرض في جميع الفترات الزمنية في منطقة القدس عند الرجال (15-28٪) ولدى النساء (9-%18) خلال كلتا الفترتين.ليمفوما ليست هودجكن• لوحظت معدلات أعلى من المتوقع في كلتا الفترتين في منطقة حيفا لدى الرجال والنساء ، حيث تراوحت نسبة الاصابة بالمرض بين 13٪ و 22٪.الاستثمار في الأبحاث اليوم هو اختراق الغدخلال العقد الأخير استثمرت جمعية مكافحة السرطان حوالي 50 مليون شيكل في تمويل عشرات الدراسات التي أجراها أطباء وباحثون إسرائيليون في مجال مكافحة السرطان ، على أمل العثور على علاج لهذا المرض. وقد أصبح الاستثمار ممكنا بفضل التبرعات العامة، ومن حيث المبدأ، من دون أي تمويل من أي وزارة حكومية.لأول مرة ، تحدد دراسة إسرائيلية العوامل السلوكية التي تؤثر على الاصابة بالمرض والوفيات من السرطان.دراسة جديدة بمبادرة أخصائي الأورام البروفيسور إليعزر روبنسون ، رئيس جمعية مكافحة السرطان ICA والرئيس السابق للمنظمة الدولية للسرطان (UICC) ، قام به د. آفي ماجيد من قسم إدارة الأنظمة الصحية في مركز بيريس الأكاديمي ، بالتعاون مع بروفيسور ليتال كينان بوكر. من المركز الوطني لمراقبة الأمراض وكلية الصحة العامة في جامعة حيفا ، والتي فحصت معدل الإصابة بالسرطان في إسرائيل والذي يمكن الوقاية منه عن طريق الحد من التعرض لعوامل الخطر الرئيسية بين اليهود والعرب،وجاءت النتائج كالتالي:التدخين - أظهرت نتائج الدراسة أن التدخين مسؤول عن 85٪ من حالات سرطان الرئة في إسرائيل في عام 2015 ، وهذا يعني أن منع التدخين يمكن أن يمنع 2،104 إصابة بسرطان الرئة من أصل 2،482 حالة جديدة تم تشخيصها في 2015! بالإضافة إلى ذلك ، التدخين مسؤول عن 13٪ من سرطان البنكرياس في إسرائيل في عام 2015 (115 من أصل 867 حالة جديدة) ، و 18٪ من حالات سرطان المعدة (128 من أصل 708 حالات جديدة) ، و 16٪ من حالات سرطان الكلى (139 من أصل 853 حالة) حالات جديدة) ، 12 ٪ من سرطان القولون والمستقيم (378 من أصل 3047 حالة جديدة) ، و 46 ٪ من سرطان المثانة (714 من أصل 1539 حالة جديدة). وبعبارة أخرى ، من خلال تجنب التدخين ، سيكون من الممكن منع اصابة 3،578 انسان بالمرض !!السمنة الزائدة - أظهرت نتائج الدراسة أن الوزن الزائد كان مسؤولاً عن 30٪ من حالات سرطان الرحم لدى النساء في 2015 في إسرائيل (228 حالة من أصل 767 حالة جديدة) ، و 26٪ من حالات سرطان الكلى (219 حالة من أصل 853 حالة جديدة) ، و 18٪. (87 حالة من أصل 1008 حالة جديدة) ، و 8 ٪ من حالات سرطان الثدي لدى النساء (423 حالة من أصل 4579 حالة جديدة)، 5 ٪ من حالات سرطان المبيض (18 حالة من أصل 392 حالة جديدة) و 13 ٪ من سرطانات القولون والمستقيم (387 من أصل 3047 حالة جديدة).الكحول - أظهرت نتائج الدراسة أن زيادة استهلاك الكحول كانت مسؤولة عن 4٪ من حالات سرطان الثدي في إسرائيل في عام 2015 (229 حالة من أصل 5،459 حالة جديدة تم تشخيصها في إسرائيل في 2015) و 1٪ من حالات سرطان القولون والمستقيم (30 من أصل 3047 حالة جديدة) .اللحم الاحمر - على الرغم من أن تناول اللحوم الحمراء يعتبر عامل خطر كبير للإصابة بسرطان القولون والمستقيم ، فقد أظهرت النتائج أن تناول اللحوم الحمراء يسبب 1٪ فقط من سرطان القولون والمستقيم في إسرائيل في عام 2015 (54 من أصل 3047 حالة جديدة). ويبدو أن المعدل المنخفض ينبع من حقيقة أن معظم السكان الإسرائيليين يستهلكون اللحوم الحمراء في الاعتدال الموصى به. كذلك لم يكن استهلاك اللحوم المصنعة مسؤولاً على الإطلاق عن حالات السرطان في إسرائيل في عام 2015 ، على الرغم من حقيقة أنه يشكل عامل خطر كبير للإصابة بسرطان القولون والمستقيم وسرطان المعدة، وهذا ايضا بسبب انخفاض استهلاك اللحوم المصنعة في إسرائيل. هذه النتائج تزيد من الأهمية الكبيرة للنتائج ذات الصلة في الأبحاث الإسرائيلية ، والتي تشير إلى العوامل السلوكية لمرض السرطان في إسرائيل بالتحديد، مقارنة مع الدول الأخرى في العالم.وقارنت الدراسة أيضًا بين السكان اليهود والعرب في إسرائيل ، ووجدت أن السكان العرب لديهم نسبة أعلى من السرطانات المرتبطة بالتدخين ومن الوزن الزائد في عام 2015، التي كان بالمكان منعها! هذا بسبب ارتفاع نسبة التدخين بين الرجال والبدانة بين الجنسين لدى السكان العرب.تليميداع باللغة العربية – جمعية مكافحة السرطان تدعو مرضى السرطان وعائلاتهم للاتصال بهاتف المعلومات والدعم التابع للجمعية باللغة العربية على مدار الساعة للإجابة على الأسئلة والحصول على معلومات مجانية حول السرطان والعلاجات والحقوق والخدمات والدراسات السريرية ومجموعات الدعم والأحداث والندوات للمرضى، مجانًا.