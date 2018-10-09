مرشحو, الرئاسة, والعضوية, لانتخابات, مجلس, محلي, طرعان, يوقعون, ميثاق, الشرف, في, مركز, شرطة, كفركنا,

وقع مرشحو الرئاسة في قرية طرعان مساء الاحد ميثاق الشرف لانتخابات نزيهة شريفة خالية من العنف , وذلك بدعوة من قائدة محطة الشرطة في كفركنا ميراڤ ڤجنر وبالتعاون مع مشروع مدينة بلا عنف والشرطة الجماهيرية بحضور المرشحين وممثلي القوائم.

وقد سادت اجواء من التآخي، الاحترام والتفاهم بين الجميع كعائلة طرعانية موحدة، هدفها الحفاظ على المودة والمحبة والجيرة الحسنة بين ابناء البلد الواحد.واطلق مرشح الرئاسة في طرعان لراسلة موحدة لجميع اهالي طرعان، كلنا عائلة واحدة ننبذ العنف بكافة اشكالة ، فيوم الانتخابات يوم عابر وأخُوتنا في بلدنا الطيب باقية الى الابد.