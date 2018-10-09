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القدس - مصرع فادي ابو ناب متأثرا بجراحه بحادث عمل



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



فجعت مدينة القدس  بمصرع الشاب فادي أبو ناب من حي سلوان متأثراً بجراحه البالغة بعد ان وقع عليه جدار من الباطون قبل ايام قليلة



اليوم سيتم تشييع جثمانه الى مثواه الأخير وستنطلق جنازته من المسجد الأقصى المبارك .

وقد باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.




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