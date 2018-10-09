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مصرع 60 مواطنا عربيا بحوادث الطرق منذ بداية 2018



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لقي 60 شخصا عربيا مصرعهم  في حوادث الطرق منذ بداية العام , 10 منهم قتلوا في الأسابيع الخمسة الماضية . منذ بداية عام 2018 , قتل 217 شخصا في حوادث الطرق , بمعدل 24 حالة وفاة في الشهر . كما تشير البيانات أن تسعة أطفال  من الفئة العمرية (0-14) من المجتمع العربي قتلوا في حوادث الطرق منذ بداية العام , ثلاثة منهم قتلوا في الأسابيع الخمسة الماضية .


بيانات حول الإصابات الرئيسية في المجتمع العربي منذ بداية العام:
مقتل تسعة أطفال من المجتمع العربي من الفئة العمرية (0-14) في حوادث مرورية منذ بداية العام . وقد قُتل ثلاثة منهم في الأسابيع الخمسة الماضية .

مقتل 16 شابًا من الفئة العمرية (15-24) من المجتمع العربي في حوادث مرورية منذ بداية العام .

مقتل ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﻨﻴﻦ من الفئة العمرية (65+) ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ ﺣﻮادث السير ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻌﺎم .

مقتل 15 من المشاة من المجتمع العربي منذ بداية العام في حوادث السير . ثلاثة منهم قتلوا في الأسابيع الخمسة الماضية .

مقتل 27 من السائقين من المجتمع العربي منذ بداية العام في حوادث السير . ثمانية منهم من السائقين الشباب (حتى سن 24) .

هناك 118 سائق من المجتمع العربي متورطون في حوادث سير قاتلة , 37 منهم كانوا من السائقين الشباب (حتى سن 24) .

مقتل تسعة من راكبي الدراجات النارية من المجتمع العربي منذ بداية العام .

مقتل أحد راكبي الدراجات في المجتمع العربي منذ بداية العام . 
إيريز كيتا , مدير عام جمعية أور ياروك , يقول: "حوادث الطرق ليست قدرا حتميا , هناك طرق لمنعها ولتقليل عدد الإصابات التي لا تزال عالية ومقلقة . يجب على الدولة أن تضع القضية على رأس جدول الأعمال وبذل الجهود لمنع الضحية التالية على الطريق . يجب علينا أن نستثمر في تحسين البنى التحتية , وخاصة على الطرق الحمراء والخطرة , وزيادة إنفاذ القانون وتواجد الشرطة على الطرقات ,  والعمل على نشر الوعي والتوعية المكثفة والنوعية , الأمر الذي سيؤدي بدوره الى حمايتنا جميعا على الطريق وتقليص عدد الضحايا ".




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