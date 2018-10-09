مصرع, 60, مواطنا, عربيا, بحوادث, الطرق, منذ, بداية, 2018,

لقي 60 شخصا عربيا مصرعهم في حوادث الطرق منذ بداية العام , 10 منهم قتلوا في الأسابيع الخمسة الماضية . منذ بداية عام 2018 , قتل 217 شخصا في حوادث الطرق , بمعدل 24 حالة وفاة في الشهر . كما تشير البيانات أن تسعة أطفال من الفئة العمرية (0-14) من المجتمع العربي قتلوا في حوادث الطرق منذ بداية العام , ثلاثة منهم قتلوا في الأسابيع الخمسة الماضية .

بيانات حول الإصابات الرئيسية في المجتمع العربي منذ بداية العام:مقتل تسعة أطفال من المجتمع العربي من الفئة العمرية (0-14) في حوادث مرورية منذ بداية العام . وقد قُتل ثلاثة منهم في الأسابيع الخمسة الماضية .مقتل 16 شابًا من الفئة العمرية (15-24) من المجتمع العربي في حوادث مرورية منذ بداية العام .مقتل ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﻨﻴﻦ من الفئة العمرية (65+) ﻣﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ ﺣﻮادث السير ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻌﺎم .مقتل 15 من المشاة من المجتمع العربي منذ بداية العام في حوادث السير . ثلاثة منهم قتلوا في الأسابيع الخمسة الماضية .مقتل 27 من السائقين من المجتمع العربي منذ بداية العام في حوادث السير . ثمانية منهم من السائقين الشباب (حتى سن 24) .هناك 118 سائق من المجتمع العربي متورطون في حوادث سير قاتلة , 37 منهم كانوا من السائقين الشباب (حتى سن 24) .مقتل تسعة من راكبي الدراجات النارية من المجتمع العربي منذ بداية العام .مقتل أحد راكبي الدراجات في المجتمع العربي منذ بداية العام .إيريز كيتا , مدير عام جمعية أور ياروك , يقول: "حوادث الطرق ليست قدرا حتميا , هناك طرق لمنعها ولتقليل عدد الإصابات التي لا تزال عالية ومقلقة . يجب على الدولة أن تضع القضية على رأس جدول الأعمال وبذل الجهود لمنع الضحية التالية على الطريق . يجب علينا أن نستثمر في تحسين البنى التحتية , وخاصة على الطرق الحمراء والخطرة , وزيادة إنفاذ القانون وتواجد الشرطة على الطرقات , والعمل على نشر الوعي والتوعية المكثفة والنوعية , الأمر الذي سيؤدي بدوره الى حمايتنا جميعا على الطريق وتقليص عدد الضحايا ".