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ريال مدريد يخطط لتحقيق حلم هازارد



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشفت تقارير صحفية إسبانية، أنَّ ريال مدريد، يُخطط لضم البلجيكي إيدين هازارد، لاعب تشيلسي، خلال الفترة المقبلة. 


وبحسب برنامج "El Chiringuito" الإسباني، فإنَّ ريال مدريد مستعد لدفع 170 مليون يورو لضم هازارد.

وينتهي عقد هازارد، مع تشيلسي في يونيو/حزيران 2020، ويسعى ريال مدريد للتحرك لخطف هازارد، في ظل رغبة تشيلسي في تجديد عقده.


كان هازارد، فتح الباب أمام إدارة تشيلسي لتجديد عقده، لكنه لم يتخل عن حلم اللعب لريال مدريد.


وقال اللاعب البلجيكي: "ريال مدريد أفضل فريق بالعالم. لا أريد أن أكذب. إنه حلمي منذ الصغر، كنت أحلم بهذا النادي. لا أريد الحديث عن الأمر كل يوم".




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