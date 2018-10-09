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العثور على جثة فتى في النقب بظروفٍ غامضة



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



عُثر، امس الاثنين  على جثة الفتى عبد اللطيف سالم السيد، (15 عامًا)، من قرية السيد، في النقب، بظروف غامضة.



ونقلت الطواقم الطبيّة، الجثةَ إلى معهد التشريح الطبي "أبو كبير" لتشريحها والتعرف على أسباب الوفاة.




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