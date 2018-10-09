الأمم, المتحدة, تعلق, على, اختفاء, خاشقجي,

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لن ينسى العرب تاريخ الثلاثين من ديسمبر/ كانون الأول عام 2006، حيث تمت عملية إعدام...
نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية خبراً عن حدث نارد مطلع عام 2019، حيث حينما يقترن...
بعد خمس سنوات من النقاشات، كشفت مصادر اسرائيلية ان الحكومة تعتزم الموافقة على...
كشف سفير بريطانيا السابق لدى سوريا، بيتر فورد، عن أن جميع الدول العربية مستعدة...
ألمحت النجمة الأميركية أنجلينا جولي إلى إمكانية ترشحها لرئاسة الولايات المتحدة،...
نفت حركة حماس، ما ورد في شهادة الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، الأربعاء،...
كشفت مصادر إعلامية، عن اسم زعيم عربي سيقوم بزيارة إلى سوريا، خلال الأيام القليلة...
قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير...
أعلنت السلطات المصرية عن ارتفاع حصيلة ضحايا التفجير الذي استهدف، اليوم الجمعة،...
بحث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين مع المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، في اتصال...