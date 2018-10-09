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الأمم المتحدة تعلق على اختفاء خاشقجي



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 أكد الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، على متابعة قضية اختفاء الصحافي السعودي، جمال خاشقجي، عن كثب، معربا عن القلق الشديد إزاء حالات وتقارير وردت مؤخرا بشأن أعمال العنف التي استهدفت الصحافيين.



وقال دوجاريك في الإيجاز الصحافي، اليوم الإثنين: "نحن قلقون جدا بشأن الحالات الأخيرة، والتقارير حول أعمال العنف التي استهدفت الصحافيين مؤخرا، مثل اختفاء جمال خاشقجي، ومقتل الصحافية البلغارية فيكتوريا مارينوفا"، مؤكدا "ندعو قادة وزعماء العالم لتعزيز حرية الصحافة، ومحاسبة من يعيق عمل الصحافيين".


وأضاف دوجاريك: "نتابع قضية السيد خاشقجي عن كثب، وهناك تحقيقات، ويجب أن ننتظر نتائج تحقيقات الجهات الرسمية، وحينئذ سوف نصدر تعليقا".


وأوضح دوجاريك: "لا علم لدي بأي تواصل بين الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة العربية السعودية بشأن اختفاء خاشقجي".




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