حالة, الطقس:, الجو, غائم, ولا, تغير, على, درجات, الحرارة,

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قرر حزب البيت اليهودي الغاء الانتخابات التمهيدية. وبموجب هذا القرار سيقوم...
احتفلت مدينة بيت لحم امس الاربعاء باستقبال المجوس في المدينة وسط مشاركة واسعة...
حذرت وزارة الاوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية من خطة جديدة وضعها رئيس بلدية ...
شهد قطاع غزة 57 ألفاً و694 مولوداً جديدا خلال عام 2018، بنسبة 51.3% ذكور، و48.7% إناث،...
وقعت الهستدروت وكل من ادارة بنك اسرائيل، وممثلي الموظفين في البنك وممثلين عن...
استمرت الثلوج بالتساقط على جبل الشيخ صباح اليوم الخميس. وتراكمت طبقة بسمك 12...
ألقت الشرطة والاستخبارات العسكرية الفلسطينية في ضواحي القدس ورام الله فجر اليوم...
تقرير خاص تم إعداده في جمعية أور ياروك يحلل معطيات دائرة الإحصاء المركزية لإجراء...
في تطور مهم بمجال استكشاف الفضاء هبط المسبار "تشانغ آه 4" الصيني على الجانب المظلم...
جاء في بيان صادر عن لجنة الموظفين في مجلس طرعان المحلي :" تشجب وتدين بشدة الاعتداء...