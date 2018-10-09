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القدس - مقتل جواد العباسي (30 عاما) طعنا بشجار عائلي



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق



قُتل الشاب جواد العباسي (30 عاماً) وأصيب أخرون بشجار عائلي، ليلة ام سالاثنين ، في بلدة سلوان جنوب القدس .



وذكرت مصادر محلية أن 6 شبان أصيبوا في الشجار بينهم واحد وصفت جراحه بالحرجة، وتم نقلهم جميعاً إلى المستشفى.

واعتقلت الشرطة أربعة اشخاص على ذمة التحقيق فيما تعمل على ملاحقة مشتبهين مركزيين أخرين.


وأضافت أنه بعد وقت قصير أعلن الأطباء وفاة الشاب المصاب بجراح حرجة.




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