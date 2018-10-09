القدس - مقتل جواد العباسي (30 عاما) طعنا بشجار عائلي

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جاء في بيان صادر عن المجلس المحلي كفرمندا:أقدمت مجموعة من خفافيش الليل بعد منتصف...
اصيب مساء اليوم السبت 16 شخصاً بجراح طفيفة اثر انقلاب حافلة قرب مفرق الكابري في...
يعتقد رئيس حزب العمل آفي جاباي أنه سيكون رئيس وزراء اسرائيل المقبل على الرغم من...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان سلطة المطافىء كايد ظاهر:"اصابة شخص اثر استنشاق...
إزدانت المدرسة الإعدادية الحديقة (أ) يافة الناصرة بزينة وشجرة الميلاد إحتفالًا...
أقَرَّ المجلس العام للجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية في البلاد,...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان سلطة المطافئ كايد ظاهر:"تخليص امرأه تزحلقت وسقطت...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الشمال أنها قامت باغلاق المداخل الرئيسية...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أن شابة تبلغ من العمر 25 عاماً...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة أن شاب يبلغ من العمر 25 عاماً توفي متأثرا...