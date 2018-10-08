ماحش, تقدم, لائحة, اتهام, ضد, الشرطي, المشتبه, بالاعتداء, على, جعفر, فرح,

في بيان للناطق بلسان وزارة القضاء، مساء اليوم الاثنين ان وحدة التحقيق مع رجال الشرطة في النيابة العامة أبلغت محامي الدفاع عن الشرطي المشتبه بالإعتداء وتهديد وإلحاق الأذى بجعفر فرح عن نيتها بتقديم لائحة اتهام ضده ،مرهونا بعقد جلسة استماع له

ان الشبهات الموجهة لرجل الشرطة هي الاعتداء على معتقلين والتهديد وإلحاق الأذى بالمعتقل جعفر فرح في محطة حيفا في 19.5.18

علمًا انه تم اقصاء الشرطي من عمله في اطار اجازة اجبارية منذ يوم الحادثة وحتى يومنا". ويشار الى انه وقبل اتخاذ القرار بشأن تقديم لائحة اتهام ،تمت دعوة الشرطي لتقديم حججه من قبل موكله في جلسة استماع ، كما يلزم الأمر .