تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-01-24 10:59:48 جعفر فرح يترشح لانتخابات الكنيست المقبلة مع الجبهة |  2019-01-24 10:20:05 بالخطأ.. الكشف عن أسعار أجهزة غالاكسي "إس 10" |  2019-01-24 10:20:35 اغتصاب أميركية بحالة غيبوبة.. والمستشفى في ذهول |  2019-01-24 10:06:05 طرعان - المصادقة على ميزانية عام 2019 بقيمة 74 مليون شيكل |  2019-01-24 09:39:45 اتفاقية عمل جماعية أولى للعاملين في برنامج "ﻜﺍﺮﻳﭫ" |  2019-01-24 09:27:50 كفر سميع - وفاة ايهاب زيد فلاح 25 عاما خلال العلاج في الولايات المتحدة بعد معاناة مع مرض عضال |  2019-01-24 09:13:28 طمرة - ملثم يقتحم بيتا وطفلة تباغته فيدفعها ويهرب |  2019-01-24 09:06:56 اتهام قاصر يهودي بقتل الفلسطينية عائشة الرابي دون عمد |  2019-01-24 09:04:55 66 قتيلا في انفجار خط أنابيب وسط المكسيك |  2019-01-24 08:37:58 فيديو وصور - رئيسان لفنزويلا وسط انقسام عالمي |  2019-01-24 08:31:11 سولم:عبد الكريم يوسف زعبي (ابو عامر) في ذمة الله |  2019-01-24 08:28:26 نجم البريميرليغ في عداد الأموات.. وواقعة غريبة قبل الاختفاء |  2019-01-24 06:05:26 مادورو يعلن قطع العلاقات الدبلوماسية مع الولايات المتحدة |  2019-01-24 06:03:07 تواصل الأجواء اللطيفة نهاراً والباردة ليلاً |  2019-01-23 19:47:19 اعتقال 3 اشخاص خلال تظاهرة تضامنية مع الاسرى في حيفا |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

افي غباي رئيس يلتقي بعاهل الاردن الملك عبدالله الثاني لبحث التطورات في المنطقة



  |     |   اضافة تعليق



استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الاثنين، زعيم حزب العمل الإسرائيلي آفي غباي، في لقاء ركز على التطورات المرتبطة بعملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.


وأكد جلالة الملك ضرورة إعادة إحياء عملية السلام، استنادًا إلى حل الدولتين ووفقًا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وبما يفضي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل.

وشدد جلالة الملك على أن مسألة القدس يجب تسويتها ضمن قضايا الوضع النهائي على أساس حل الدولتين، مؤكدًا جلالته أن الأردن مستمر في القيام بدوره التاريخي في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة المقدسة، من منطلق الوصاية الهاشمية عليها.

وأعرب زعيم حزب العمل الإسرائيلي آفي غباي، خلال اللقاء، عن تقديره لأهمية اتفاقية السلام بين إسرائيل والأردن، ولجهود جلالة الملك الموصولة من أجل تعزيز الإستقرار في المنطقة.

وعبّر غباي عن التزامه بتحقيق السلام بين إسرائيل والدول العربية على أساس حل الدولتين بصفته السبيل الأمثل لتحقيق السلام والأمن طويل المدى لإسرائيل.
وحضر الإجتماع مستشار جلالة الملك، مدير مكتب جلالته.




كلمات متعلقة

افي, غباي, رئيس, يلتقي, بعاهل, الاردن, الملك, عبدالله, الثاني, لبحث, التطورات, في, المنطقة,

تابعونــا

جعفر فرح يترشح لانتخابات الكنيست المقبلة مع الجبهة جعفر فرح يترشح لانتخابات الكنيست المقبلة مع الجبهة 2019-01-24 | 10:59:48

عقب جعفر فرح على ما نشر في وسائل الإعلام خلال الأيام الماضية حول تجديد انتسابه...

عرابة - تجدد البحث عن هاني الشيخ يوسف المفقود منذ عام عرابة - تجدد البحث عن هاني الشيخ يوسف المفقود منذ عام 2019-01-24 | 10:49:35

جددت شرطة مسجاف وبالتعاون مع الوحدات المختلفة أعمال البحث عن المفقود ابن عرابة...

طرعان - المصادقة على ميزانية عام 2019 بقيمة 74 مليون شيكل طرعان - المصادقة على ميزانية عام 2019 بقيمة 74 مليون شيكل 2019-01-24 | 10:06:05

صادق مجلس طرعان المحلي وبالإجماع ، التي عقدت مساء الأربعاء (23.01.2019)، على ميزانية...

اتفاقية عمل جماعية أولى للعاملين في برنامج "ﻜﺍﺮﻳﭫ" اتفاقية عمل جماعية أولى للعاملين في برنامج "ﻜﺍﺮﻳﭫ" 2019-01-24 | 09:39:45

وقعت الهستدروت أمس الاربعاء بحضور وزير المالية موشيه كحلون ورئيس الهستدروت آفي...

كفر سميع - وفاة ايهاب زيد فلاح 25 عاما خلال العلاج في الولايات المتحدة بعد معاناة مع مرض عضال كفر سميع - وفاة ايهاب زيد فلاح 25 عاما خلال العلاج في الولايات المتحدة بعد معاناة مع مرض عضال 2019-01-24 | 09:27:50

تلقت عائلة فلاح من كفر سميع فجر اليوم خبر وفاة الشاب ايهاب زيد فلاح عن عمر يناهز...

طمرة - ملثم يقتحم بيتا وطفلة تباغته فيدفعها ويهرب طمرة - ملثم يقتحم بيتا وطفلة تباغته فيدفعها ويهرب 2019-01-24 | 09:13:28

تحقق شرطة شفاعمرو في ملابسات اقادم رجل ملثم على اقتحام بيت في مدينة طمرة فجر اليوم...

اتهام قاصر يهودي بقتل الفلسطينية عائشة الرابي دون عمد اتهام قاصر يهودي بقتل الفلسطينية عائشة الرابي دون عمد 2019-01-24 | 09:06:56

قدمت الى المحكمة المركزية في اللد صباح اليوم لائحة اتهام، ضد القاصر اليهودي...

تواصل الأجواء اللطيفة نهاراً والباردة ليلاً تواصل الأجواء اللطيفة نهاراً والباردة ليلاً 2019-01-24 | 06:03:07

اليوم الخميس، يكون الجو غائما جزئياً ولطيفاً ، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات...

اعتقال 3 اشخاص خلال تظاهرة تضامنية مع الاسرى في حيفا اعتقال 3 اشخاص خلال تظاهرة تضامنية مع الاسرى في حيفا 2019-01-23 | 19:47:19

أقيمت مساء الاربعاء وقفة احتجاجية ورفع شعارات في الحي الالماني في مدينة حيفا...

المصادقة على ميزانية مجلس طرعان المحلي بالإجماع‎ المصادقة على ميزانية مجلس طرعان المحلي بالإجماع‎ 2019-01-23 | 21:58:14

صادق مجلس طرعان المحلي وبالإجماع، خلال جلسته غير العادية، التي عقدت مساء...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids دفيئة مخدرات وادي النقب صحراء الشرطة ضبط مشتبه البحث وجيه كيوف رئيسا لمجلس عسفيا فترة اختبارية 4 اشهر وزير الداخلية مراقبة مصرع عبد عياش شاب اخر يافا اطلاق نار تل ابيب اطلاق نار حادث محمد اصرف شرطة اسعاف اصابة خطيرة اطلاق نار عسفيا قرية اسعاف شرطة تحقيق مستشفى العثور جثة رجل اصابات اطلاق نار قرية اطفاء منطقة صناعية جلسة عمل مجلس محلي محطة الناصرة طفلة مصرع دهس ايلات بئر المكسور قرية الشرطة الاسعاف شام غدير الحاجة سريا عبد الحميد تلتقي خالها من لبنان بعد فراق 35 عاما في مكة المكرمة رجا اغبارية حركة ابناء البلد اعتقال تفتيش ممتلكات بيت ام الفحم الشرطة وادي عارةالكلية الاكاديمية للتربية حيفا تكريم المستشار القضائي للحكومة أفيحاي مندلبليت كمال زكي المحامي لقاء شاحن هاتف نقال اريكة كنبه ساعات طويلة احتراق بيت القدس اطفاء سلطة انقاذ احذروا محمد شامي رئيس مجلس محلي الجديدة المكر جلسة تصويت ميزانية اطلاق نار مبنى مجهولون رفع صور منفذي عمليات فيسبوك صفحة نتسيرت عيليت الضفة أصله سلمونيلا جرثومة سحب خام تصنيع اغذية RJM تلوث وزارة الصحة سحب منتجات حريق بيت الطابق الثالث حي القفزة في الناصرة اطفاء اصابة شخصينمشغل رافعة مصرع ورشة بناء نتانيا
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com