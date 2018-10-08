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القدس: اصابة 6 اشخاص بجراح متفاوتة اثر شجار عنيف بين عائلتين



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وقع شجار عنيف مساء اليوم الاثنين بين عائلتين شرقي مدينة القدس

حيث تخلل الشجار استخدام الآلات الحادة واسفر عن اصابة 6 اشخاص بجراح متفاوتة نقلوا على اثرها الى المستشفى لتلقي العلاج في حين وصفت جراح احدهم على انها بالغة الخطورة وحالته حرجة

 

القدس: اصابة 6 اشخاص بجراح متفاوتة اثر شجار عنيف بين عائلتين




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