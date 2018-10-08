تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-01-17 19:22:09 المحامي زكي كمال ل"الصنارة":خطورة هذه التصريحات تشكل ارضاً خصبة للهجوم على سلطات الدولة وتقويض للجهاز القضائي |  2019-01-17 20:00:56 بدها كتير توضيح |  2019-01-17 18:01:58 مشاركة واسعة في فعالية "اقرأ تنجح" لبنك هبوعليم في كفرقاسم |  2019-01-17 17:58:12 عودة: قانون القومية الابرتهايدي ينفّذ خطوة بعد خطوة |  2019-01-17 17:56:41 الجيش اللبناني يعتقل المُشتبه به بالتسلل من إسرئيل |  2019-01-17 17:53:49 الشرطة تناشد الجمهور بالبحث عن الشابة وصال ابو أبو ربيعة من بئر السبع |  2019-01-17 15:25:44 استقالة آفيه نفيه رئيس نقابة المحامين من منصبه على خلفية التحقيقات معه بشأن تعيينات القضاة |  2019-01-17 15:15:01 اصابتان خطيرتان بحادث طرق على شارع 6 قرب باقة الغربية |  2019-01-17 15:07:13 كفرقاسم تتأهل لربع نهائي كأس الدولة على حساب كريات شمونة في مفاجأة كروية من العيار الثقيل |  2019-01-17 14:24:45 ضبط 1500 سائق خلال الاسبوع الاخير خلال استخدامهم الهاتف النقال اثناء القيادة |  2019-01-17 14:15:17 إيرلندي يحقن نفسه بالسائل المنوي لـ"تسكين آلامه" |  2019-01-17 13:58:46 مصرع 5 أشخاص وإغلاق 4 موانئ جراء عاصفة ترابية في مصر |  2019-01-17 13:31:30 الشرطة الاسترالية تنشر تقريرا حول الطالبة أية مصاروة - تحدثت مع شقيقتها وسمعتها تصرخ وانقطع الاتصال بها |  2019-01-17 13:23:12 د. أورنا سمحون مديرة لواء الشّمال : مبروك للمفتّشين وللمفتّشات المتميّزين لعام 2018 |  2019-01-17 12:50:29 فيديو وصور - الثلوج تغطي جبل الشيخ بعد انحصار العاصفة |

الرئيسية | فن العالم العربي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

هذا المرض الخبيث كان سبب وفاة دينا هارون عن 44 عاما



  |     |   اضافة تعليق



رحلت الفنانة السورية دينا هارون عن عالمنا، اليوم الإثنين، وهي في أوج عطائها وشبابها، وذلك في مستشفى "الأسد الجامعي" في العاصمة دمشق، حيث كانت تتلقى العلاج.

دينا هارون اختفت عن الساحة الفنية منذ حوالي ثلاث سنوات وذلك بعد انتكاسة صحية دخلت على اثرها المستشفى بسبب مرض تم وصفه بـ"الغامض"، ولم تعرف طبيعته على وجه التحديد.

والتزمت عائلة الفنانة دينا الصمت، إزاء وضعها الصحي، لكن دينا هارون سبق ونفت عام 2016 إصابتها بمرض غامض، مبينة أن سبب "تورم يدها اليمنى"، تعرضها للدغة حشرة، ومستنكرة ما أثير حول إصابتها بمرض خطير.

غير ان مصادر كشفت أنه تم إدخال دينا للمستشفى بعد تشخيص مبدئي من الأطباء بإصابتها بالزائدة الدودية، لكنهم اكتشفوا في وقت متأخر إصابتها بسرطان المعدة، الذي انتشر سريعًا وأدى لوفاتها.

دينا هارون ممثلة سورية من مواليد عام 1973 بدأت حياتها الفنية في عام 2000 مع الفنان ياسر العظمة. وهي شقيقة الفنانة تولاي هارون.

 





كلمات متعلقة

هذا, المرض, الخبيث, كان, سبب, وفاة, دينا, هارون, عن, 44, عاما,

تابعونــا

متابعون يطلبون الزواج من " وعد " .. وهذا ردها ... فيديو متابعون يطلبون الزواج من " وعد " .. وهذا ردها ... فيديو 2019-01-17 | 14:15:12

سخرت الفنانة السعودية وعد من عروض الزواج التي تتلقاها من قبل عدد من معجبيها، عر...

اليكم سعر إطلالة هيفاء وهبي الأخيرة في حلقة «لهون وبس» اليكم سعر إطلالة هيفاء وهبي الأخيرة في حلقة «لهون وبس» 2019-01-17 | 12:36:52

خطفت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي أنظار الجميع بإطلالة جذابة، خلال استضافتها في...

مايا دياب تصرخ وترتجف من البرد بعد استعراضها تحت المطر مايا دياب تصرخ وترتجف من البرد بعد استعراضها تحت المطر 2019-01-17 | 11:15:08

سرقت الفنانة اللبنانية ​مايا دياب​ الأنظار في الحلقة السابعة من برنامج “ديو...

كارلا حداد تتألق بإطلالة فضية مميزة.. كم بلغت تكلفتها؟ كارلا حداد تتألق بإطلالة فضية مميزة.. كم بلغت تكلفتها؟ 2019-01-17 | 08:30:35

تألقت الإعلامية اللبنانية كارلا حداد بإطلالة مميزة، خلال حلولها ضيفة على برنامج...

سيرين عبد النور وتيم حسن يباشران تصوير مسلسل “الهيبة” سيرين عبد النور وتيم حسن يباشران تصوير مسلسل “الهيبة” 2019-01-16 | 14:55:21

بعدما حصد نسب مشاهدة عالية في جزأيه الأول “الهيبة” والثاني “الهيبة-العودة” بدأ...

صور - زوجة أحمد السقا تثير ضجة بإطلالة جريئة صور - زوجة أحمد السقا تثير ضجة بإطلالة جريئة 2019-01-16 | 12:45:54

تداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الإجتماعي صوراً من جلسة تصوير حديثة خضعت لها...

سارة فرح تثير الجدل بجرأة جلسة تصويرها وتتعرض للانتقادات سارة فرح تثير الجدل بجرأة جلسة تصويرها وتتعرض للانتقادات 2019-01-16 | 10:08:50

نشرت الفنانة السورية ​سارة فرح​ عدة صور لها من جلسة تصوير خضعت لها مؤخرا وذلك عبر...

سيارة عمرو دياب تشعل انستقرام سيارة عمرو دياب تشعل انستقرام 2019-01-16 | 08:40:01

شارك المطرب المصري عمرو دياب جمهوره في صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع...

نادين الراسي: أنا مسلمة ومسيحية.. فيديو نادين الراسي: أنا مسلمة ومسيحية.. فيديو 2019-01-15 | 14:55:47

وصفت الفنانة اللبنانية نادين الراسي ديانتها بالـ«مسلحية»، مؤكدة أنها تؤمن...

ماجي أبو غصن في سهرة مع عمرو دياب ودينا الشربيني بدبي ماجي أبو غصن في سهرة مع عمرو دياب ودينا الشربيني بدبي 2019-01-15 | 13:05:57

التقت الفنانة اللبنانية ماجي أبو غصن وزوجها، المنتج جمال سنان، بالنجم المصري...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids احباط عملية تهريب مخدرات من الجنوب للمركز اعتقالات عرب بير هداج النقبجلسة بلدية رهط عطا ابو مديغم الاحداث الاخيرة وجهاء النقب الشاب محمد اسعد صالح سليمان وفاة متأثرا بجراحه الخطيرة مصرع شابة غرقا تل ابيب شاطئ البحر انتشال جثة اسعاف اقرار وفاتها اصابات حادث طرق تراكتورون سيارة تجارية نقل اصابات مستشفى الشرطة باقة الغربية شارع فرع بريد جديد في قرية كفر مندا طه عبد الحليم زيارة اسامة السعديالشيخ سمير عاصي امام مسجد الجزار عكا احتراق مصلى النساء اصابة شابين خلال مطاردة بوليسية شرطية كفر قرع دراجة نارية سائق خطيرة متسوطة مستشفى شرطة لجنة اولياء امور الطلاب الطيرة استدعاء مروان عبد الحي التحقيق أطلاق النار على معلمة اقرث قداس اهالي تهجير مهجرة العودة الى ذكرى التهجير فرحات جبران جسر الزرقاء البحر غرق دخل شاطئ اهالي القرية لفظت مياه البحر جثة صلاة العيد مسجد و عثمان ابن العفان عرابه مدينة طعن قاصران حارس القطار الخفيف بزغات زئيف القدس اطلاق نار مواجهات غضب مظاهرة قطرية القدس رفضا قانون كامينتس تسريع اوامر هدم بيوت عربية اضراب مدارس ثانوية الثلاثاء لجنة منظمة المعلين الغاء الرحلات اضراب ممتحني السياقة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com