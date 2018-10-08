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شاهدوا: افتتاح موسم معاصر الزيتون في عرابة



  |   عوض دراوشة   |   اضافة تعليق



بعد التحضيرات التي قامت بها المعاصر في مدينة عرابة لاستقبال موسم الزيتون

بدأ قسم من معاصر عرابة بدرس وعصر الزيتون من القرى المجاورة ممن نفذ مؤونة الزيت السنوية من بيتهم فيما يتوقع ان يبدا الموسم بداية الشهر القادم





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