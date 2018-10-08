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قائمة برئاسة غينتس ستكون القوة الثالثة في إسرائيل



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أظهر استطلاع انتخابي جديد في إسرائيل، حصول قائمة مستقلة برئاسة رئيس اركان الجيش الإسرائيلي السابق بيني غينتس على 12 مقعدا.

وأشار الاستطلاع إلى أنه في حال حصل حزب غينتس على هذه المقاعد فإن الليكود سيحصل على 29 مقعدا، ويش عتيد على 13 مقعدا، والمعسكر الصهيوني على 10 مقاعد.

وفي حال عدم خوض غينتس الانتخابات فان الليكود بحسب استطلاع "القناة الإسرائيلية الثانية" سيحصل على 32 مقعدا أكثر بمقعدين من الاستطلاع السابق، ويش عتيد برئاسة يائير لابيد تحصل على 18 مقعدا، بعدها المعسكر الصهيوني مع 12 مقعدا، القائمة المشتركة 12 مقعد، والبيت اليهودي 10 مقاعد.

وبحسب الاستطلاع فان حزب "كولانو"، "يهدوت هتوراة" المتدين سيحصل كل واحد منهما على سبعة مقاعد، حزب "ميرتس" على ستة مقاعد، وأيضا قائمة مفترضة برئاسة اورلي ليفي- ابوكسيس تحصل على ستة مقاعد، بينما يسرائيل بيتنو وشاس تحصل كل منهما على خمسة مقاعد.

وكان ثلاثة من رؤساء أحزاب الائتلاف الحكومي، قالوا ان نتنياهو قرر تقديم الانتخابات الإسرائيلية حتى بداية العام القادم، اما بداية شهر كانون ثاني/ يناير أو بداية شباط/ فبراير.

 





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