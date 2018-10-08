حملة, وليد, عفيفي, تستنكر, الاساءات, الشخصية, لسامية, ابو, الُرب,

استنكرت حملة وليد عفيفي في بيان صحفي اصدرته الاساءة الشخصية التي تعرضت لها مرشحة العضوية في قائمة ناصرتي وجاء في البيان:"ظهر قبل يومين في احد الصفحات المشبوهة منشور يسيء للاخت العزيزة سامية ابو الرب احدى مرشحات قائمة ناصرتي، يسيء اليها كونها امرأة واصفاً اياها... حتى وان بدى داعماً لحملة وليد عفيفي ومعادياً لعلي سلام فأننا نستنكر وبشدة هذا الكلام المسيء لشخص السيدة سامية ابو الرب."





واضاف البيان:" نعود ونطالب مرة اخرى ومن جديد الإمتناع عن الاساءاة الشخصية من اي طرف كان وندعو الجميع مقاطعة هذه الصفحات المشبوهة وعدم التعامل معها."