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الكرملين : لا تحضيرات لترتيب اجتماع بين بوتين وترامب



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أعلن الكرملين أنه ليس هناك تحضيرات لعقد اجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، على هامش الاجتماعات والقمم الدولية المقبلة التي سيشاركان فيها.


وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف: "في الأشهر القليلة القادمة، على حد علمنا، ستقام أحداث وقمم واجتماعات دولية كبرى، حيث يمكن أن يكون كل من بوتين وترامب نظريا معاً. وإذا تم إعلامنا بشكل صحيح، فإن الرئيس الأمريكي لن يحضر إلى سنغافورة، ولكن في نفس الوقت هناك قمة مجموعة العشرين التي ستعقد في الأرجنتين، ولكن في هذا الوقت لا تجري استعدادات لترتيب لقاء بين الرئيسين، ولا يتم القيام بأية مبادرات في هذا الصدد".


وستعقد قمة شرق آسيا في سنغافورة بين 11 و 15 نوفمبر المقبل. كما ستعقد قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين من 30 نوفمبر إلى 1 ديسمبر.


واللقاء الرسمي الوحيد بين الرئيسين الروسي والأمريكي، عقد في يوليو الماضي في ضواحي العاصمة الفنلندية هلسنكي، ومع أن ترامب أعلن بعد ذلك رغبته بعقد لقاء جديد مع بوتين، إلا أن إدارته لم تبادر باتخاذ أي إجراءات أو اتصالات لترتيب اجتماع بين الرئيسين.




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