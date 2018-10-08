عفيفي, خلال, لقاء, نسائي:, واثقون, بقدرتنا, على, إحداث, التغيير, المطلوب,

بروح من التفاؤل والهمة العالية والشعور بالنصر استقبلت مجموعة من النساء النصراويات الفعالات على الساحة النصراوية مرشح الناس وليد عفيفي في لقاء إنتخابي عقد في قاعة سينمانا في المدينة.

خلال كلمته شدد عفيفي على أهمية دور النساء في كافة مجالات الحياة وخاصة في المجال التأثير السياسي.وقال عفيفي في كلمته:" كلي ثقة بقدرتنا معاً على إحداث التغيير المطلوب في 30.10، لانه الناصرة بتستاهل اكثر بكافة المجالات، لدينا برنامج عمل واضح ومفصل عملنا عليه طويلاً من أجل ايجاد الحلول الخلاقة للتحديات التي تقف امامها مدينتنا الغالية، لنسير معاً نحو مدينة تنعم بالأمن والأمان والاستقرار، مدينة ديمقراطية متحضرة متطورة، مدينة تتمتع بالتنمية الادارية السياسية والاجتماعية والاقتصادية الكاملة الشاملة، لنسير معاً نحو بلدية قوية تقدم الخدمات وتقيم المشاريع وتجلب الازدهار، بلدية ترتكز على الثوابت فتبني وتطور المؤسسات المجتمعية والشعبية، الناصرة عاصمة الجماهير العربية في البلاد قلعة النضال نبراس السياسة والقيادة منارة الثقافة والفنون محط انظار الجماهير العربية في الداخل الفلسطيني ونحن سنضع الناصرة في المكان الذي تستحقه في مقدمة المدن والبلدات العربية في بلادنا."واختتم عفيفي خطابه بدعوة كافة الحضور للمشاركة في المهرجان الافتتاحي للحملة الإنتخابية الذي سيعقد يوم غد الثلاثاء في ساحة عودة حلاق قرب منطقة العين.