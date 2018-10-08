رونالدو, على, رأس, الدفعة, الثانية, من, مرشحي, الكرة, الذهبية,

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ساند الألماني يورجن كلوب، مدرب ليفربول، البرتغالي جوزيه مورينيو، بعد قرار إقالته...
كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية، عن المكافآت التي سيحصل عليها لاعبو ريال مدريد، في...
أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي رحيل البرتغالي جوزيه مورينيو من منصب المدير...
قال قائد فريق ريال مدريد الإسباني سيرخيو راموس إن غياب النجم البرتغالي كريستيانو...
اتخذ نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي قرارا بشأن مستقبل المدير الفني البرتغالي،...
قال يورجن كلوب، مدرب ليفربول، اليوم الاثنين، إنه متحمس للغاية، للعودة إلى...
كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، عن مواعيد مباريات ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا،...
في تصريح هو الأول من نوعه، كشف النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس...
أسفرت قرعة دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا عن مواجهات نارية لبعض الفرق كما هو...
حط فريق ريال مدريد الإسباني، الاثنين، رحاله بالعاصمة الإماراتية أبوظبي،...