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ضبط 22 عصفور توكي في بيت بتل السبع يشتبه بانها مسروقة



  |   خطاب نصار   |   اضافة تعليق




ضبطت الشرطة في منطقة الجنوب 22 عصفورا من نوع توكي في بيت بتل السبع في النقب .

وافيد ان الشرطة استجوبت فتيين قاصرين من تل السبع بشبهة سرقة العصافير من بيت في منطقة قريبة  .

وتم اعادة العصافير لمالكها وفتح ملف تحقيق .




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1. جميل جدا هذا الخبر ضبط 22 عصفور توكي !!توكي يا توكي يا توكي .. -
عرابه - شاهر ياسين

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