ضبط, 22, عصفور, توكي, في, بيت, بتل, السبع, يشتبه, بانها, مسروقة,

ضبطت الشرطة في منطقة الجنوب 22 عصفورا من نوع توكي في بيت بتل السبع في النقب .وافيد ان الشرطة استجوبت فتيين قاصرين من تل السبع بشبهة سرقة العصافير من بيت في منطقة قريبة .وتم اعادة العصافير لمالكها وفتح ملف تحقيق .

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