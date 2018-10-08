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دمشق.. أول معرض يضم مئات القطع الأثرية بعد استردادها



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دمشق.. أول معرض يضم مئات القطع الأثرية بعد استردادها




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