بعد اصابة طالب وصديقه باطلاق نار - مجهولون يوزعون منشوراً في محيط جامعة جنين يحذر الطلبة العرب من الداخل

قام مجهولون الليلة الماضية بتوزيع منشور في محيط الجامعة الأمريكية في جنين موجه "الى طلبة الداخل الفلسطيني اراضي 48"وذلك اثر إعتداء بالرصاص تعرض له أحد الطلاب من منطقة جنين وصديقه وتمت اصابتهما اصابات خطيرة.

وعلم مراسلنا انه في حوالي الساعة العاشرة ليلة الثلاثاء الماضي 2/10 تعرض للإصابة الطالب الجامعي أحمد كميل 27 عامًا وصديقه الشاب أيسر عرقاوي 28 عامًا وذلك برصاص مجهولين ما بين قرية رابا والزبابدة ووصفت جراح أحدهم بالخطيرة والآخر متوسطة. وعُلم ايضًا ان كميل أصيب برصاصتين وتم نتيجة ذلك استئصال طحاله واصابة رئته اصابة متوسطة في حين أصيب عرقاوي برصاصتين في رجله ونتج عن ذلك تهتك في عظم الكعب . وأفادت معلومات من منطقة جنين ان الشرطة جمعت بينات من مكان الحادث ولم تعتقل أحدًا بشبهة الأعتداء , وأن هناك شبهات تشير الى احتمال تورط طلاب من العرب الفلسطينيين من الداخل بعلاقات مشبوهة مع المشتبهين بالاعتداء وأن الخلفية للإعتداء تعود لشجار حصل بين الطالب كميل وطلاب من الداخل قبل يوم من الحادث.وفي أعقاب ذلك اصدر مجهولون البيان التحذيري للطلاب العرب الفلسطينيين من الداخل مطالبين الجناة بتسليم انفسهم للعدالة والّا فسوف يعتبر وجودهم في المحيط او الدائرة القريبة من الجامعة مخاطرة غير محسوبة على حياتهم..وفي حديث ل"الصنارة" مع المقدم أول أوس عطياني مدير العلاقات العامة في الشرطة الفلسطينية في منطقة جنين قال ان الأجهزة الأمنية في المحافظة وبشكل خاص في محيط الجامعة أحيطت علماً بما جرى ورغم انه لم تقدم اي شكوى حتى الآن فإن البحث جارٍ عن الفاعلين وان الشرطة والأجهزة الأمنية الأخرى اخذت كل احياطاتها وهي مستنفرة لمنع أي مسٍّ بأي من الطلاب سواء من الداخل أم غيرهم .