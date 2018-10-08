وكيل, زيدان, يحدد, وجهته, المقبلة,

أفادت تقارير صحافية، بأن وكيل أعمال المدرب الفرنسي، زين الدين زيدان، تطرق إلى أسباب رحيله عن ريال مدريد الإسباني، مشيراً إلى أنه "كان استنزف كل قوته ولهذا قرر الابتعاد عن التدريب لمدة عام".

ونقلت صحيفة "جورنال دو ديمانشي" عن وكيل زيدان، قوله: "استنزف كل قواه وأصبح عصبي جداً، قرر منح نفسه الراحة لمدة سنة ولن يتراجع عن قراره".وعن وجهة الفرنسي القادمة، أكد: "لا أعتقد بأن وجهته القادمة ستكون إنجلترا، فأسلوب اللعب هناك ليس أسلوبه، تحدثت معه ولا يروق له التوجه إلى إنجلترا".وعن سؤاله إذا ما كانت هناك احتمالية لتولي زيدان قيادة فريق يوفنتوس الإيطالي، أضاف: "من المحتمل أن يحدث هذا، فهناك حكاية خلف يوفنتوس، فهو النادي الذي يستحوذ على قلبه".وأنهى وكيل أعمال أسطورة فرنسا السابقة مشيراً إلى أن "زيزو" يستمتع بوقت فراغه مع عائلته بعدما قدم الكثير خلال قيادته لريال مدريد.