وكيل, زيدان, يحدد, وجهته, المقبلة,

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استعرض ليفربول قوته أمام ضيفه آرسنال، اليوم السبت، ليسحقه (5-1)، على ملعب "أنفيلد"،...
فاز يوفنتوس على مضيفه سامبدوريا، بهدفين مقابل هدف، اليوم السبت، في المباراة التي...
رفض أكثر من ثلثي رواد صحيفة كتالونية، فكرة عودة البرازيلي نيمار مرة أخرى...
تعرض آرسنال، لضربة قوية قبل مواجهة الغد أمام ليفربول، ضمن منافسات الجولة الـ20 من...
أشارت صحيفة مقربة من نادي برشلونة الإسباني، إلى أن مدافع الفريق جيرارد بيكيه،...
يبدو أن نجم كرة القدم البرازيلي نيمار قرر الدخول في علاقة عاطفية جديدة، بعد...
أسوة بعدد من نجوم العالم، علق النجم المصري محمد صلاح على حادثة العنصرية المهينة...
تهرب إيريك أبيدال، السكرتير الفني لبرشلونة الإسباني، من الحديث عن إمكانية...
قدم نادي برشلونة الإسباني اليوم لاعبه الجديد الكولومبي جيسون موريلو، الذي انضم...
تحدث النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، في حوار مطول مع صحيفة "الماركا" الإسبانية، عن...