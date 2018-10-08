اليوم-, بحث, استئناف, لفرض, وصمة, عار, على, رئيس, بلدية, عرابة,

قدمت النيابة العامة في منطقة حيفا ( الجنائية) الى المحكمة المركزية في حيفا , اليوم الاثنين , استئنافا على قرار قاضي محكمة الصلح في عكا , ضد الحكمة المخفف ضد رئيس بلدية عرابة الحالي المربي علي عاصلة , وطالبت بفرض وصمة عار بحقه.

وبناء على بيان الاستئناف فانه في يوم 23-10-2017 امتثل رئيس البلدية امام قاضي الصلح لشؤون السير في ايلات بسبب مخالفات سير وسرعة زائدة على المسموح بها قانونيا اذ انه حسب لائحة الاتهام تم ضبط عاصلة يسوق بسرعة 182كلم س وهي ضعب السرعة المسموح فيها في مكان ضبطه , وتحمل عاصلة المسؤولية .وقد قررت المحكمة في حينه ادانته ولم تفرض عليه السجن فعليا بل 3 اشهر مع وقف التنفيذ وسحب رخصة ل 18 شهرا و 5 اشهر مع وقف التنفي ل 3 سنوات .وسلم رئيس البلدية رخصته ولكن تبين انه بعد شهرين قاد سيارته بدون رخصة , وفي هذه الفترة كان لا يزال الحكم مع وقف التنفيذ , وسحب الرخصة , وادعى انه كان يشعر بسوء وكان متجها الى صندوق المرضى .وفي المحكمة تقرر تمديد فترة الحبس مع وقف التنفيذ وانه لا مكان لفرض وصمة عار , وبعد دراسة القرار قرر ممثل النيابة في منطثة حيفا (الجنائية) المحامي عميت ايسمان تقديم الاستئناف للمحكمة المركزية في حيفا والمطالبة بفرض وصمة عار على علي عاصلة .وسيتم بحث القضية اليوم الاسعة الرابعة عصرا امام رئيس المحكمة المركزية في حيفا القاضي رون شبيرا .