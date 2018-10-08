اليوم-, بحث, استئناف, لفرض, وصمة, عار, على, رئيس, بلدية, عرابة,

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اعلن قطبا حزب البيت اليهودي الوزيران نفتالي بينيت وايليت شاكيد عن انسحابهما من...
لقي الشاب محيي الدين نصر الله البالغ من العمر 43 عاماً من سكان مدينة قلنسوة مصرعه...
التقى النائب أيمن عودة، رئيس القائمة المشتركة، المئات من طلاب الجامعة العربية...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان نجمة داوود الحمراء أن الطواقم الطبية نقلت شاب الى...
اختتم أمس الجمعة المركز الجماهيري بالتعاون مع مجلس شعب المحلي ،قسم المعارف...
زار فضيلة الشيخ موفق طريف الرئيس الروحي لطائفة الموحدين الدروز، الكنائس المسيحية...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة النقب:"نناشد الجمهور بالمساعدة بالبحث عن...
اصيب فتى يبلغ من العمر 16 عاما بجراح متوسطة اثر انفجار العاب نارية في احدى التجمعات...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان شرطة الشمال أن رجل يبلغ من العمر 48 عاماً من...
نقلت الطواقم الطبية التابعة لنجمة داوود الحمراء شابة تبلغ من العمر 30 عاماً اثر...