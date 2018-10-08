السجن, 7.5, سنوات, لشاب, من, الطيرة, بعد, ادانته, بالتخطيط, مع, اخرين, لتنفيذ, عملية, في, فرع, المشهداوي, ببئر, السبع,

حكمت المحكمة المركزية في بئر السبع اليوم الاثنين على الشاب محمد مصري من الطيرة بالسجن 7.5 سنوات بعد ادانته بتهمة التخطيط لعملية في فرع (كينغ ستور المشهداوي) في ئبر السبع مع اخرين .وجاء في قرار المحكمة الذي صدر اليوم الاثنين انه في شهر تشرين الثاني 2016 اعلن وزير الداخلية عن الحركة الاسلامية الشق الشمالي , حركة محظورة , حيث نسبت المحكمة والنيابة العامة للمتهم برفقة اخرين التخطيط لعملية في منطثة الجنوب احتجاجا ورفضا لقرار الاعلان عن الحركة الاسلامية الشق الشمالي حركة محظورة .وافيد ان المتهم برفقة اخرين كانوا يعملون في فرع كينغ ستور المشهداوي وهناك تعرفوا على بعضهم البعض .