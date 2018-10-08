تفاصيل, جديدة, تكشف, حول, قضية, قتل, تارة, فارس,

لا تزال الصدمة تخيم على عائلة ومحبي عارضة الأزياء ووصيفة ملكة جمال العراق ​تارة فارس​ بعد قتلها بطريقة بشعة في العراق.

وفي جديد القضية فقد كشفت السلطات الأمنية العراقية بحسب تقارير إعلامية أن فريق التحقيق الذي شكّلته وزارة الداخلية قد أمسك بخيوط جريمة قتل "فارس"، لكنه لن يتم الإعلان عن أية نتيجة لحين اكتمال التحقيق.وأشارت السلطات الأمنية انها تلاحق المجرمين في صمت إعلامي تام، حتى يتم اعتقالهم وتقديمهم للعدالة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.يذكر ان تارة فارس كانت قد قتلت قبل أيام قليلة عند مرورها في احد الشوارع بسيارتها ففاجأها شاب بإطلاق النار عليها من ثم استقل دراجة نارية مع زميله وفر من المكان.