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الصين: رئيس الإنتربول السابق "تلقى رشاوى"



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 قالت الصين، الاثنين، إن رئيس الإنتربول المستقيل، نائب وزير الأمن العام الصيني، مينغ هونغوي، "تلقى رشاوى"، وذلك بعد ساعات على وضعه قيد التحقيق.



وأشارت وزارة الأمن العام، في بيان، إلى أن مينغ "تلقى رشاوى ويشتبه في أنه انتهك القانون" بدون إعطاء توضيحات حول هذه الاتهامات.


ويعتبر هذا البيان ملخصاً عن اجتماع نظم الاثنين لدى خلية الحزب الشيوعي الصيني في وزارة الأمن العام.


كما لم يوضح النص ما إذا كانت الاتهامات الموجهة إلى مينغ تتعلق بمهامه الوزارية أو بمهامه في الإنتربول. كذلك لم يوضح ما إذا كان وضع قيد الحجز الاحتياطي أم لا.


وليلاً، ذكرت اللجنة المركزية للتفتيش التأديبي لدى الحزب الشيوعي الحاكم، المكلفة بالإشراف على مكافحة الفساد لدى الموظفين الرسميين، أن مينغ هونغوي "مستهدف حالياً بتحقيق لأنه يشتبه في أنه انتهك القانون".


وكان الإنتربول قد أعلن الأحد استقالة رئيسه الذي فقد أثره منذ أكثر من 10 أيام بعد عودته إلى الصين.




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